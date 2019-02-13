選座位加價 長榮航空公布完整票價產品方案

2019-02-13 19:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



為滿足不同客層的需求，長榮航空表示，今年自3月5日開始推出更彈性的票價產品選擇（Fare Family），讓旅客依據個人不同的需求，選擇最適合的票價產品，產品內容包含機票價格、飛行哩程累積與升等、免費託運行李限額、座位選擇以及票務服務費用等等，讓旅客有更多自主空間選擇所需要的票價產品。

長榮航空表示，提供旅客更多元更彈性的票價產品選擇，不但是潮流所趨，現行很多主流航空公司也都採取此一銷售模式，以因應旅客的實際需求，此次於全艙等（商務艙、豪華經濟艙、經濟艙）推出的全新票價產品，包括尊寵（Plus） 、經典（Standard）與基本（Basic）三種，經濟艙另外再推出輕省（Discount）產品供旅客彈性選擇。

全新的票價產品上線後，旅客可自行搭配所需要的票價產品，例如希望旅遊時有較多彈性與哩程累積的旅客可以選擇「尊寵」或「經典」，希望有較低的價格並且自己決定是否另外選購附加服務（如預選座位）的旅客可以選擇「基本」。經濟艙「輕省」產品讓不需要攜帶太多行李的旅客，在票價選擇上更優惠。

為了搭配新產品上線，「無限萬哩遊」也推出全新的酬賓禮遇，依不同票價產品累計不同的獎勵哩程、卡籍哩程及航段數。商務艙（包括皇璽桂冠艙/桂冠艙）累計哩程比例大幅提升至最高175%，另艙位升等所需抵扣哩程數最多減少11,500哩。其中鑽石卡及金卡會員搭乘長榮航空/立榮航空飛航之國際線航班，可再賺取額外25%的獎勵哩程；銀卡會員可再賺取額外15%的獎勵哩程。

至於選位部分，皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙所有票價產品、豪華經濟艙尊寵/經典與經濟艙尊寵/經典產品，都與現行一樣享有預先免費選位服務。

另豪華經濟艙基本、經濟艙基本及輕省，在班機起飛前48小時內於網路報到或手機報到時，可免費選擇座位，但在班機起飛48小時前，可彈性付費選擇自己喜好的座位，現行很多主流航空公司也都有推出付費選位的服務。

此外，計重制區域航線經濟艙尊寵產品，免費行李託運額度由30公斤增加至35公斤，讓有較多託運行李需求的旅客有更好的選擇。

另自3月5日起，購買長程線商務艙全產品或豪華經濟艙尊寵、經濟艙尊寵票價產品的旅客將可享有免付費機上Wi-Fi無線上網服務。