搭機使用者付費時代來了！長榮航推Fare Family方案

2019-02-13 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空推出差異化票價！為滿足不同客層的需求，長榮航空自3月5日開始推出更彈性的票價產品選擇(Fare Family)，讓旅客依據個人不同的需求，選擇最適合的票價產品，產品內容包含機票價格、飛行哩程累積與升等、免費托運行李限額、座位選擇以及票務服務費用等等，讓旅客有更多自主空間選擇所需要的票價產品。

長榮航空表示，提供旅客更多元更彈性的票價產品選擇，不但是潮流所趨，現行很多主流航空公司也都採取此一銷售模式，以因應旅客的實際需求，此次於全艙等（商務艙、豪華經濟艙、經濟艙）推出的全新票價產品，包括尊寵(Plus) 、經典(Standard)與基本(Basic)三種，經濟艙另外再推出輕省(Discount)產品供旅客彈性選擇 。

全新的票價產品(Fare Family)上線後，旅客可自行搭配所需要的票價產品，例如希望旅遊時有較多彈性與哩程累積的旅客可以選擇尊寵(Plus)或經典(Standard)，希望有較低的價格並且自己決定是否另外選購附加服務(如預選座位)的旅客可以選擇基本(Basic)。經濟艙輕省(Discount)產品，讓不需要攜帶太多行李的旅客，在票價選擇上會更有彈性。

為了搭配新產品上線，「無限萬哩遊」也推出全新的酬賓禮遇，依不同票價產品累計不同的獎勵哩程、卡籍哩程及航段數！商務艙（包括皇璽桂冠艙/桂冠艙）累計哩程比例大幅提升至最高175%，另艙位升等所需抵扣哩程數最多減少11,500哩。其中鑽石卡及金卡會員搭乘長榮航空/立榮航空飛航之國際線航班，可再賺取額外25%的獎勵哩程；銀卡會員可再賺取額外15%的獎勵哩程。

至於選位部分，皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙所有票價產品、豪華經濟艙尊寵(Plus)/經典(Standard)與經濟艙尊寵(Plus)/經典(Standard)產品，都與現行一樣享有預先免費選位服務。另豪華經濟艙基本(Basic)、經濟艙基本(Basic)及輕省(Discount)，在班機起飛前48小時內於網路報到或手機報到時，可免費選擇座位，但在班機起飛48小時前，可彈性付費選擇自己喜好的座位，現行很多主流航空公司也都有推出付費選位的服務。

此外，計重制區域航線經濟艙尊寵(Plus)產品，免費行李託運額度由30公斤增加至35公斤，讓有較多託運行李需求的旅客有更好的選擇。另自2019年3月5日起，購買長程線商務艙全產品或豪華經濟艙尊寵(Plus) 、經濟艙尊寵(Plus)票價產品的旅客將可享有免付費機上Wi-Fi無線上網服務。