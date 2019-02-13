長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空空服員將於3月5日推出新政策，買豪華經濟艙及經濟艙的機票，預選座位需加價。 報系資料照 分享 facebook

長榮航空將於3月5日推出新政策，買豪華經濟艙及經濟艙的機票，預選座位需加價。也就是說，旅客若想選靠窗或靠走道的座位，未來得多付點錢，等於「多付錢、多享受」的概念。

如果在易遊網等OTA（網路旅行社）購買長榮航空機票，如果要預選付費座位，仍得到長榮航空的官網預選。在易遊網上仍可以買到免加價的座位，但多為中間進出不方便的座位。

新政策實施後，雖然會增加長榮航空旅客的支出，但航空界人士認為預選座位加價乃國際趨勢，因為透過價格上的差異化管理，可以將旅客的需求切分的更細。

舉例來說，想要進出方便座位的旅客，會加價購買靠走道位置；若想省錢，又覺得坐中間座位無所謂，便會買免加價的中間座椅。

對航空公司而言，透過預選座椅加價策略，可以把每個機位的效益發揮到極致，有助航空公司的營收成長。

長榮航空推出預選加價策略，會不會影響購買長榮航空機票的意願？旅行社業者認為，台灣消費者對航空公司的品牌偏好很固定，加上累積里程的考量，應不會影響購買意願。

另一個考量，係給予非購買早鳥票的旅客，一個挑選好座位的機會，否則好的座位被早鳥票的旅客搶光，對後買票者也不公平。

根據長榮航空官網，長榮航空3月5日起更改票價及規則同時，對豪華經濟艙、經濟艙便宜機宜，實施預選座位收費措施，豪華經濟艙短程收15元美元，約新台幣466元，長程收40美元，約新台幣1,242元。

經濟艙標準座位預選座位短程收10美元，約新台幣302元，長程收30美元，約新台幣932元，特選座位短程收20美元，約新台幣621元，長程收50美元，約新台幣1,553元。

至於飛機出口座位（額外加長空間）短程從40美元調漲為45美元，漲幅約12%；長程從130美元調漲為150美元，漲幅15%。