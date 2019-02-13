日本東急飯店首次來台徵才 月薪上看7萬元

2019-02-13 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



成立一甲子的「日本東急飯店集團」首度透過台灣友好企業「國賓大飯店」跨海徵才，招募餐旅好手，符合資格者，若有優質經驗，更開出上看日幣25萬起薪（約新台幣7萬元）。

東京物價高，為減輕員工負擔，東急飯店更提供宿舍、租屋補貼、員工認股、交通費、證照獎金等，享受的福利待遇絕對比照日籍員工，絕無差別待遇。

日本觀光連續六年刷新人數紀錄，加上2020年東京奧運展開在即，日本政府更喊出目標「4,000萬觀光客」，而旅日觀光客中，台灣人數已達前三名，日本旅客來台的人數也創新高，去年突破196萬人次，為來台第二多者。

台日交流日益頻繁，日本旅遊市場急需「華語人才」，旗下擁有40家飯店的東急飯店集團，首度跨海徵才，首選台灣舉辦「招募說明會」，日方高度重視不言可喻，尤其台人赴日工作「五利多」，更讓台灣優勢脫穎而出，第一，台人喜愛日本的程度，熱衷赴日旅遊。

第二，對於日本文化有較高的環境適應力；第三，台灣的日語人才眾多；第四，比起他國籍工作者擁有較高「忠誠度」；第五，也是最重要的一點，雙語優勢，說中文的旅客堪稱「旅日主流」，台籍工作者的中文能力，可幫飯店打通華語圈，甚至接觸東南亞的華僑，有助東急飯店拓展多國旅客的餐旅版圖。

台灣人才美名在外，日本首屈一指的東急飯店首度來台徵才，瞄準「櫃台服務人員」、「服務中心接待人員」、「餐飲服務人員」等，透過台灣友好企業「國賓大飯店」舉辦招募說明會。

東急飯店希望面試者須具備JLPT級數N2、多益分數600分以上、曾在日本有生活經驗者等，起薪依據學經歷敘薪，19萬日幣至25萬日幣（相當於台幣7萬元左右）不等。