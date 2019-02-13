全家未來三年投百億資本 加速轉型科技零售

2019-02-13 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



全家董事長葉榮廷今（13）日出席春酒，宣示全家將全面邁向科技零售業。記者黃文奇／攝影 分享 facebook 全家便利商店（5903）董事長葉榮廷於今（13）日舉辦的媒體春酒上表示，去年度營收首度突破700百億大關，數位轉型第一彈會員經濟成長動能十足，今年將加速數據運用，邁向「科技零售業」。

全家預估未來三年將再投入百億資本，除投入大數據分析、建構集團私有雲、系統開發外，繼去年11月高雄岡山物流廠稼動後，亦將投入台中及擴大台北和花蓮物流廠的建置，建渠導流，持續佈局最後一哩路商機，朝打造架接多元購物管道及購物體驗平台邁進。

全家總經理薛東都指出，未來三年預計要投入百億資本，打造智慧供應鏈，以時段別循環供應體制，讓銷售、生產、配送達到最適效率地將最新鮮的商品送到顧客手中。全家去年營收717.2億，年增一成，營收創歷史新高，今年營收目標挑戰二位數成長，通路數預計增加200店以上。

葉榮廷進一步指出，全方位的提高科技含量，已是便利商店業態必走的路，「全家」新年度的策略將聚焦在用數據科技驅動消費者體驗全面升級，從人貨場三面向切入：會員App服務場景擴大，滿足全時段購物需求；建立智慧供應鏈，升級商品速度與鮮度；打造智能化二代店，提供顧客虛實消費樂趣。

此外，全家會員經濟今年將祭出多箭，優化顧客體驗。第一箭：擴大會員入口，除App外，全家line官方帳號可綁定會員，消費者從line進入即可直接使用會員相關服務如集兌點、商品預售等。line好友目前為630萬好友數，開放綁定後，預估會員數可望破千萬。

第二箭：會員App手機線上支付功能啟動。「全家」自有支付工具My Famipay繼去年底與App整合後，第1季將導入線上支付功能。零碎時間就能在手機上購買商品預售、點卡、繳帳單、叫外送、查詢自助洗衣空閒機台等實踐人人手上都有一間「全家」的願景，滿足消費者全時段的購物與服務需求。

第三箭：單店line群組擴大經營。除總部經營的會員計畫外，全家亦看好社群經濟的爆發力，由店長化身小商圈團主，透過line揪團合購，讓銷售從被動走向主動，打造空中另外3,000家虛擬店鋪。

全家通路數累積增加172店；既存店平均成長6％。去年度三大營收動能來自：鮮食構造改革有成，帶動相關品群營收成長一成；會員經濟趨勢向上，會員營收佔比已達35％。

其中，電商經濟，電商物流及電商銷售雙雙增長，寄送件服務件數達9,500萬件，增加25%，營收型電商亦大幅成長一倍。