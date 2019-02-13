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呸姐看中的豪宅再創新高 買方一年砸4億掃兩戶

2019-02-13 12:05經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，曾傳出天后蔡依林看屋的豪宅「敦南寓邸」，去年12月再成交兩戶，分別是三樓戶以總價1.73億元，25樓戶以2.13億元成交，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬元，其中25樓戶交易再寫下最高單價紀錄，且該交易沒有貸款屬現金交易，買方可說是實力雄厚。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大安區過往一直都是高資產族的豪宅首選區，不過因素地有限，新豪宅供給趨少，加上信義計畫區和大直新興豪宅紛紛推案，2014至2017年豪宅交易熱區移轉至中山區，而今年包括敦南寓邸，以及和平大苑等大安區指標豪宅交易升溫，讓大安區2018年以52筆億元宅交易件數，重回豪宅交易熱區寶座。

雖然敦南寓邸近年頻頻交易，但25樓戶交易不僅再創該社區新高紀錄，且總價2.1億元，屋主並沒有貸款，加上近日以4.7億元成交的和平大苑36樓，都是現金交易，顯示近來購置豪宅的買方實力雄厚、現金滿滿。

根據地籍謄本顯示， 25樓戶買方則是林姓自然人，經查發現應為明星基金經理人林怡文，往回追溯2017年買下敦南寓邸25樓另一戶的，正為僑外資華逸資產管理，其代表人也是林怡文，也就是說短短一年間，他砸逾4億元掃下兩戶。

張旭嵐指出，敦南寓邸2016年底完工，屋齡僅兩年，因位於大安區靜巷，鬧中取靜，頗受名人青睞，目前僅接露20筆，其中15筆都集中在2018年。不過論及全年單一豪宅交易筆數，還是以位於中山區的西華富邦，以全年19筆居冠。

張旭嵐分析，美中貿易戰後，不僅台商資金陸續回流，錢進豪宅或廠房，近期亦不少現金買房案例，不乏是企業盈餘節稅，或暫時沒有其他投資理財標的，在資產配置考量下，搬現金向建商購屋對於滿手現金的富豪來說，也是一種購屋策略。

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