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高雄飯店求售不成淪法拍 一拍流標

2019-02-13 12:03經濟日報 記者游智文╱即時報導

高雄市長韓國瑜全力拚觀光，愛情產業熱鬧展開，飯店、旅館看好，但繼高雄地標85大樓內兩家飯店一拍流標後，高雄老牌飯店皇家尊龍大酒店今（13）日一拍，也無人投標流標。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，高雄飯店法拍接連流標，除了總價過高因素外，也顯示雖然高雄近來湧入大批觀光人潮，但市場對於韓流觀光效應仍在觀察，並非高度樂觀。預料要到三拍，淪入法拍的三家飯店，才較有機會脫標。

由於債務問題，高雄地方法院日前陸續公告高雄85大樓內樂活商旅，君鴻國際酒店不動產、以及位於七賢二路的高雄尊龍大飯店執行法拍。

其中樂活商旅，君鴻國際酒店所屬不動產，總底價85億，上月17日一拍，無人投標流標，日前再度公告拍賣，底價打八折至68億元， 較一拍底價大減17億元，將於明（14）日進行二拍。

徐華辰表示，85大樓法拍飯店二拍仍面臨總價過高問題，有實力投標的人不多，加上目前高雄飯店住房率雖大幅提升，但以國旅居多，熱度能否持續，各界看法不一，預料投資人會再觀察一下，或等價格再低一點再進場，以降低投資風險。

尊龍大酒店在去年12月傳出開價8.8億元求售後，業者在臉書聲明指出，因接到許多消費關心電話擔心住宿及婚宴訂定受影響，董事會決議兩年內不會出售，將持續正常營運，不過事隔一個月，高雄地院即公告強制執行法拍，一拍底價9億元。

尊龍飯店後來又公告強調，買賣不破租賃，不論未來誰取得資得資者產，都會持續正常經營，並表示內部股股東開價8.8億求售，吸引許多買家正在洽談，部分股東也不排除法拍取得產權，不過今日執行一拍，沒有人投標。

徐華辰表示，尊龍飯店法拍一樣有總價過高的問題，從標況也可了解投資人對高雄觀光旅遊前景仍有保留，並非高度樂觀。

高雄尊龍飯店 圖／取自google map
高雄尊龍飯店 圖／取自google map
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