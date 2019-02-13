繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中華航空去年推「1年期客艙組員實習」計畫，遭外界譏諷年薪30萬的空服員，今日華航進行勞資協商當中，針對桃園市機師職業工會提出國籍機師升訓問題，華航表示，去年已經開始規劃機師的產學合作，未來1~2年內會正式推出，「以維持國人就業機會角度來看，我們很積極」。

此次華航機師發動罷工，今日凌晨1時開始勞資雙方進入協商，歷經7個多小時完成疲勞航班協商共識後，針對工會提出國籍機師升訓相關訴求，華航指出，去年開始也在進行機師產學合作，包含要找哪些學校，如何選才，做細部課程規劃等，技術上還有很多項目需要克服，從維持國人就業機會角度來看，「我們很積極」，但計畫還不會這麼快，要一步步走，可能未來1~2年內正式推出。