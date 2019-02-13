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繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20聯合報 記者洪安怡╱即時報導

華航空去年推「1年期客艙組員實習」計畫，遭外界譏諷年薪30萬的空服員，今日華航進行勞資協商當中，針對桃園市機師職業工會提出國籍機師升訓問題，華航表示，去年已經開始規劃機師的產學合作，未來1~2年內會正式推出，「以維持國人就業機會角度來看，我們很積極」。

此次華航機師發動罷工，今日凌晨1時開始勞資雙方進入協商，歷經7個多小時完成疲勞航班協商共識後，針對工會提出國籍機師升訓相關訴求，華航指出，去年開始也在進行機師產學合作，包含要找哪些學校，如何選才，做細部課程規劃等，技術上還有很多項目需要克服，從維持國人就業機會角度來看，「我們很積極」，但計畫還不會這麼快，要一步步走，可能未來1~2年內正式推出。

華航去年首創國內航空業先例推出「1年期客艙組員實習」，與銘傳大學等學校合作，徵選數十名實習空服員，期間提供每學期15萬元獎助學金與3萬元全勤獎金，但由於空服員薪資待遇的高薪性質，讓華航遭網友諷此舉為降低成本，是年薪30萬元的空服員。華航當時也曾回應，空服員產學合作案旨在培育航空服務人才，比照新進航空服務人員，接受約2個月完整訓練並考核通過，才可上機實習，配置都符合民航安全標準。

華航機師發動罷工，今日凌晨1時開始勞資雙方進入協商。記者洪安怡／攝影
華航機師發動罷工，今日凌晨1時開始勞資雙方進入協商。記者洪安怡／攝影
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華航機師空服員
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