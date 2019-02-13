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富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱

2019-02-13 10:42經濟日報 記者游智文╱即時報導

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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實價資料顯示，北市大安區去年12月豪宅買氣旺，包括敦南寓邸、和平大苑、明日博都有交易，其中有兩戶沒貸款，都用現金，總價分別為2.1億、4.7億元，大安區也以全年合計52筆億元豪宅交易，重返豪宅交易第一名。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，一般人為沒錢苦惱，不少富人卻因為銀行普遍不歡迎大額存款，頭痛不已，由於國內暫時欠缺合適投資標的，手上現金滿滿的高資產族，乾脆全部用來買豪宅。

根據最新實價資料，大安區12月共有四戶億元豪宅交易，其中位於敦南街的敦南寓邸，12月賣出3樓及25樓共二戶，總價分別為1.73億、2.12億元，25樓每坪約149萬元，寫下社區單價新高。

敦南寓邸屋齡約兩年，目前揭露20筆，其中15筆都集中在2018年，為去年大安區交易最熱豪宅。

和平大苑12月成交36樓，總價4.7億元，每坪214萬元，總價及單價創該社區次高。

明日博共售出兩戶，均為9樓戶，其中一戶總價達1.01億元，另一戶總價8542萬元。

張旭嵐表示，大安區過往一直都是高資產族的豪宅首選區，不過因素地有限，新豪宅供給趨少，加上信義計畫區和大直新興豪宅紛紛推案，2014至2017年豪宅交易熱區移轉至中山區，而今年包括敦南寓邸，以及和平大苑等大安區指標豪宅交易升溫，讓大安區重返豪宅交易最熱區。

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