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罷工還要定預告期？ 勞團怒吼：天大玩笑

讓公共住宅成為居住文化的民主前線

這大戶狠砸4.7億元買豪宅 跟周杰倫只有一樓之隔

2019-02-11 16:17經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

豪宅交易頻頻，實價登錄資料顯示，去年12月，位於大安區的豪宅「和坪大苑」再傳交易，並以總價4.7億元、拆算車位單價214萬元成交，買方為僑外資。值得一提的是，該交易為36樓戶，不僅是該社區的次高樓層，也就是天王周杰倫所購置正樓下，可說是為天王再添一位富鄰居。

根據最新實價揭露，「和平大苑」36樓於去年12月，以總價4.7億元、拆算車位單價214萬元成交，該戶另購6個車位，面積約為272坪。據謄本資料顯示，買方為法人昌億投資有限公司，登記為僑外資企業，且無貸款紀錄，資金實力雄厚。

相較周杰倫2015年底購入「和平大苑」頂樓，其樓中樓包括37、38樓，實價登錄資訊終於揭露，是以總價6.6億、換算每坪225萬元成交，讓該交易躋身每坪「200萬俱樂部」之列。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，「和平大苑」位於師大生活圈，機能便利，金山南路門牌走小坪數產品，和平東路一段則規劃百坪豪宅，1樓門廳氣派，中低樓層單層2戶，高樓層1層1戶，成交單價落在165~170萬元，都屬於該社區合理的高樓層價位。

陳炳辰表示，這次僑外資以總價4.7億元、拆算車位單價214萬元成交，再添一筆200萬交易的資料，但與周杰倫戶、僅相隔1個樓層，單價價差卻超過10萬元，也凸顯建商在價格上確有些許讓步。

豪宅周杰倫

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