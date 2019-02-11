阿聯酋航空歡慶在台五周年 推優惠價

2019-02-11 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



阿聯酋航空歡慶進駐台灣市場五周年，為感謝台灣旅客的支持，特別推出優惠機票，邀請旅人同遊其樞紐城市－杜拜，以及雅典、馬德里與慕尼黑等歐洲大城。經濟艙票價與商務艙票價分別自1萬3,555元（未稅）與8萬6,555元（未稅）起，購票日期自即日起至2019年2月25日止，出發時間則自2019年2月18日至2019年11月30日止。這次優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com 購買。

阿聯酋航空表示，自2014年開設台北 - 杜拜航線以來，阿聯酋航空已承載130萬名旅客自台灣出發飛向世界 （截至2018年12月止）。阿聯酋航空致力為台灣旅客提供更便捷且創新的產品；為使旅客享有更加卓越的飛行體驗，並保持在旅遊產業的領先地位，阿聯酋航空不斷投資最新技術，提供超越旅客想像的優質服務、最佳化每一趟飛行體驗。

阿聯酋航空首創以空中巴士A380客機執飛台灣航線，並自2016年5月起以空中巴士A380客機營運每日往返台北－杜拜航班。旅客們可以搭乘阿聯酋航空以空中巴士A380與波音777組成的機隊飛往其遍佈全球86國、超過150多個綿密航點。

阿聯酋航空說，頭等艙與商務艙的旅客可以在阿聯酋航空最負盛名的機上貴賓室與來自世界各地的旅人交流，隨興享受各式飲品與小點輕食。阿聯酋航空更為頭等艙與商務艙旅客提供專車接送服務，讓乘客的旅行體驗更加舒適。