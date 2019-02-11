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未參與罷工機師遭霸凌？工會提醒：勿過度頻繁曉以大義

2019-02-11 14:29聯合報 記者侯俐安╱即時報導

連日傳出支援飛行的機師遭同儕霸凌，桃園市機師職業工會今天發文提醒會員避免。聯合報...
連日傳出支援飛行的機師遭同儕霸凌，桃園市機師職業工會今天發文提醒會員避免。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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華航機師罷工邁入第4天，工會已收超過600份檢定證，已經接近華航機師總數的一半，連日傳出支援飛行的機師遭同儕霸凌。桃園市機師職業工會今天發文給會員，提出三點提醒會員，盡可能避免公開討論「參與者」與「未參與者」、避免過度頻繁的「曉以大義」或「疲勞轟炸」，並避免轉貼他人與執勤組員怒罵嘲諷內容。

桃園市機師職業工會提供給會員的說明：

20190211 TUP 我們尊重會員的選擇

各位 TUP 的會員大家好，

從 02/08 宣布罷工開始，隨即撼動了全台灣，尤其是中華航空。

無論支持者、反對者或中立者，也立即開始奔相走告，網路熱線，彷如進入「華航夜未眠」。

然而，我們確實也注意到在社群網路上，出現了一些我們不樂見的現象。會外人士的言行，我們無法監督，但對 TUP 會員們，請冷靜聽我們說。

首先，支援資方飛行任務者，不一定是 TUP 的會員。

TUP 的罷工行動僅限於會員，也就是說，因為只有會員參與罷工才受到法律保障，「非會員」若參與罷工，是完全沒有法律保障的。

因此，「非會員」在罷工期間支援資方要求的飛行任務，於法、於理皆站得住腳，對於支援飛行任務的「非會員」，工會只能期待在未來，更努力爭取到尚未加入工會同仁的認同。

再者，對於身為 TUP 會員，他（她）自然也有遵守工會決議與否的抉擇。至於未遵守之會員的後續處置，自然交由理事會與會員代表大會研議處理。

也因此，對於 TUP 會員支援資方飛行任務，工會提醒：我們更盡可能避免：

1. 公開討論「參與者」與「未參與者」名單，引起同儕壓力。

2. 過度頻繁的「曉以大義」或「疲勞轟炸」。

3. 轉貼他人對執勤組員之怒罵或嘲諷內容。

會員未配合工會活動，必定有其壓力及選擇因素，當事人的心中肯定有極大壓力來源，事實上，工會存在的重要任務與功能，就在於消弭此類來自資方不合理的壓力，這也提醒著我們日後更加努力。

我們都是同事，未來仍須面對面的合作，我們不希望看到因為這次罷工活動，而撕裂了大家同事或朋友間的情感。

工會非常感謝也急須大家的熱情支援！

罷工機師

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