年後轉職潮 myBook外語功能書閱讀量提升2成

2019-02-11 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



春節過後轉職潮開始湧現，全球化競爭下，外語能力成為應試關鍵，台灣大（3045）旗下行動閱讀服務myBook發現，春節假期尾聲及開工首週，英語學習類書籍的日均閱讀量竄升，比平日提升2成，每人日均閱讀時數成長超過3成，顯見民眾年後精進外語能力的迫切性，以便能在職場上脫穎而出。

根據人力銀行調查，今年多達91%上班族規劃年後跳槽，創十年來新高；台灣大指出，會員數超過230萬的myBook發現，春節假期民眾閱讀趨勢變化，就是在春節前後，有高達4成會員使用myBook獨家功能「好聽模式」以聽代讀逾1小時，內容以商務英語、多益考試書為主，銷售動能較平常提升30%。

為提供讀者快速增進外語實力，myBook特別在台北國際書展期間祭出超破盤優惠，從2/12起至2/17止，只要上myBook APP購買「互動學外語」或「好書隨我讀」，首購者即享前3個月每月33元的優惠，平均每天只要1元銅板價，就能盡情閱讀超過百本外語書籍，還可分別獲贈限量電子書。

台灣大指出，明(12)日登場的台北國際書展，吸引海內外知名作家聚集一堂，myBook再度攜手各大參展出版社，書展期間參加指定主題講座的前100名讀者，可免費獲得該講座的主題書兌換券，例如德國驚悚小說天王費策克談「解剖」主題講座，就限量送《解剖》電子書。

參加時尚藝人Melody殷悅見面會，送暢銷力作《誰說一百分的妳，才是最好的自己》電子書。此外，myBook在書展現場還與台灣宅配通合作推出台灣大用戶專屬優惠，憑活動簡訊，可享展場宅配運費每件110元優惠（原價每件240元），方便讀者購書省時又省力。