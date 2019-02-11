傳張花冠將接台酒董座 張：沒有這回事！

2019-02-11 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨嘉義縣長張花冠兩屆縣長任滿卸任，中央未安排她新職務，今天傳出她將接任懸缺的台灣菸酒公司董事長，張花冠說「沒有這回事!」，張過年前在各地重要路口，掛起賀年看板，張的圖像抱著一隻可愛小豬，寫「花田喜彘、還君明豬」對句，她是否回鍋參選山區立委，引人注目。

台酒公司董事長吳容輝返鄉出任副縣長，去年12月24日離職後，財政部指派國產署署長曾國基暫代董事長至今，今天傳出張花冠接任，張斬釘截鐵的地說「沒有這回事!」，吳容輝聽到此人事傳聞，訝異地說「不可能吧?我不知道!」。

張花冠卸任前，也曾傳聞她將接101大樓董座或農委會主委，她曾上電台受訪，表明以自己企業CEO出身背景，適合中鋼等國營事業，但與張交情好的行政院長賴清德任內，直到張卸任，賴清德請辭，中央至今未安排張的新職，張花冠未加入民進黨派系，她曾說「當縣長要做好做滿」，外界關心她卸任後是否回鍋選立委，或爭取入閣?

她說，民進黨敗選，她和黨員都要深切反省檢討，「我不會去爭權位分配，未來任何可能都有，我任內交出不錯施政成績單，才讓民進黨守住縣長，未來我不敢想，也不能想，一切就自然吧!」