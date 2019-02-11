新台幣午盤貶值8.5分 暫收30.830元

2019-02-11 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新春開紅盤，台北股匯表現兩樣情，新台幣今天午盤以30.830元兌1美元，貶值8.5分暫收，成交金額為5.38億美元。

新台幣今天早盤以30.820元兌1美元，貶值7.5分開出；相較於股市開紅盤，新台幣開低之後，持續走低，盤中最低來到30.840元兌1美元，貶值接近1角，最高則為30.770元兌1美元；今天上午新台幣始終在平盤之下起伏。

日圓震盪趨貶，中午來到109.94日圓價位；韓元則從1121.76，貶至中午來到1125韓元。