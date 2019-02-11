親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

確定了！華航罷工賠償採實報實銷 散客最多可領250美金

珍珠項鍊磨損要退貨 陸客大鬧百貨公司被警咆哮：這裡是台灣

港商嗅到房市觸底？ 4.7億買周杰倫豪宅「和平大苑」

2019-02-11 11:44經濟日報 記者游智文╱即時報導

最新實價揭露，藝人周杰倫所住豪宅「和平大苑」，12月賣出36樓戶，總價4.7億，每坪214萬元，總價和單價均僅次於周杰倫的頂樓戶。資料顯示，買方為僑外資昌億投資，代表人為從事黃金等貴金屬交易的港商賴偉霖。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，九合一選後至今二個多月，已傳出三件港人大手筆在台置產，合計金額逾12億元。港人似乎認為台灣房價盤整築底已告一段落，加上選後各地吹起拚經濟風潮，看好後市，積極在台置產。

根據實價資料，位於北市和平東路、金山南路口的和平大苑，12月售出36樓戶，含6車位共272坪，總價4.7億，扣除車位後每坪214萬元，總價、單價均僅次於樓上、周杰倫在2015年以總價6.6億元，每坪225萬元買下的37、38樓頂樓戶。

這也是和平大苑第二筆單價站上200萬元的交易。根據謄本資料，買家登記為昌億投資公司，公司代表人為從事黃金等貴金屬事業的港商賴偉霖，研判是賴偉霖以公司名義在台灣置產。

張旭嵐表示，這幾年國內房市低迷，港人來台購屋熱度跟著下降，不過，去年11月底九合一選舉之後，專賣高檔傢俱的香港富商樂施達（Luxtek）公司，一口氣買下高雄「京城」一樓四間店面，總價達5.84億。今年1月，同樣位於農16的豪宅「華人滙」也傳出港商豪擲1.8億元買下4戶住宅。

張旭嵐分析，美中貿易戰為中國經濟帶來許多不確定變化因素，雖然現階段對香港影響不大，但港資逐漸向外發展，尋找更有利穩定的投資標的，相較香港，台灣豪宅、店面等不動產在港人眼裡顯得實惠，加上台灣房價盤整已久，更增置產誘因。

和平大苑。 記者游智文/攝影
和平大苑。 記者游智文/攝影
分享

豪宅香港

相關新聞

空店稅沒用？ 專家：只有這招才能讓東區房東覺醒

2019-02-11 10:08

雙北高CP值路段在哪 房仲告訴你

2019-02-11 05:49

全聯被動式併購 做大做強

2019-02-11 01:13

全聯董座專訪／pro級追劇…最愛歷史戲

2019-02-11 01:10

韓流熱 遊客湧入高雄

2019-02-11 00:42

台開新天堂樂園 春節豐收

2019-02-11 00:42

春節連假 台開各大園區人潮滿滿

2019-02-11 00:41

招攬台商 台中放送福利

2019-02-11 00:02

包裝設計 融入生態意識

2019-02-10 23:52

客庄風情影像 記錄感動故事

2019-02-10 23:52

昇恆昌文化藝廊 秀台灣創作之美

2019-02-10 23:52

點子農場／兩岸產業合作 找到台灣新價值

2019-02-10 22:48

觀念話題／落實產銷預警 杜絕菜土菜金

2019-02-10 22:48

智慧經營／林柏裕…拚綠色金融 利他利己

2019-02-10 22:48

遠東巨城購物中心春節連假 業績開紅盤

2019-02-10 21:40

中油11日起汽油不漲 柴油漲0.5元

2019-02-10 12:41

「初樂直播」尾牙宴 2019慈善列車啟動

2019-02-03 20:13

廖曉喬脫單 40億千金和月薪6萬上班族祕戀完婚

2019-02-03 10:38

去年金牛、天蠍愛買房

2019-02-02 13:27

燈亮、水流、花開 社區過年好氣氛

2019-02-02 13:24

購屋族看新不看舊 屋齡10年內吃香

2019-02-02 13:19

換屋增溫 大坪數不再是毒藥

2019-02-02 13:17

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 14:56

農林女董座大數據種茶 幫樹打點滴 要把手搖茶紅利留在台灣

2019-02-01 13:51

富發牌老闆直播賣MIT 4小時清空一間店

2019-02-01 13:49

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

商店街過年期間 24H到貨專區不打烊

2019-01-30 15:54

全世界最快的客輪問世 蘇澳到花蓮只要1小時

2019-01-17 11:29

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

這兩名女機師 發動台灣史上首場機師革命

2019-02-10 18:29

華航跟機師對幹不手軟的原因…學者這樣說

2019-02-11 04:21

直播／華航罷工地勤變砲灰 200人串聯下午3時交部抗議

2019-02-10 14:18

影／百名華航員工反罷工挺交通部 工會理事長嘆悲哀

2019-02-10 16:46

抗議罷工 華航員工與工會隔空互嗆「無恥、滾出華航」

2019-02-10 16:36

華航勞資爭議為何僵持不下？這篇詳細告訴你

2019-02-10 16:07

華航機師罷工 苦苓：你們，太沒良心了

2019-02-10 19:16

長榮機長坐上華航勞資談判桌 交通部也覺得怪

2019-02-10 22:10

經濟解析／機師贏了頭局 該見好就收

2019-02-10 19:31

綠委開第一槍 點名華航董座何煖軒該下台

2019-02-11 00:24

華航罷工機師突破600人 勞資11日2度協商

2019-02-11 00:19

華航員工社群網路貼文 呼籲機師工會不要再胡鬧

2019-02-10 15:19

華航罷工延燒 電子業跳腳

2019-02-10 23:23

機師罷工 羅文嘉揭美韓規定均優於華航

2019-02-11 09:20

平均飛時62.6小時？ 資深機長：月工時直逼200小時

2019-02-11 00:05

華航機師月工時62.6小時「比競爭對手都寬鬆」

2019-02-10 14:56

地勤讚華航最好幸福企業 籲罷工機師摸良心

2019-02-10 18:57

空服員霸凌不配合罷工的華航機師？工會：應無此事

2019-02-11 10:38

人物側寫／何煖軒作風強硬 對上使命必達

2019-02-11 00:30

影／長榮機師卻出席談判 李信燕：我也是理事長 不衝突

2019-02-10 18:51

華航員工痛斥：桃園機師工會綁架社會

2019-02-10 15:22

華航員工內鬨？地勤擬到交通部抗議機師罷工

2019-02-10 14:14

何煖軒挨轟 費鴻泰：現在下台也難辭其咎

2019-02-10 19:52

空店稅沒用？ 專家：只有這招才能讓東區房東覺醒

2019-02-11 10:08

影／反對機師罷工！華航地勤集結抗議 遭企業工會回嗆

2019-02-10 18:37

全聯被動式併購 做大做強

2019-02-11 01:13

竹科水情吃緊 半導體、光電大廠警戒

2019-02-10 23:19

機師罷工 王國材：華航對交通部的建議有許多「堅持」

2019-02-11 09:14

疲勞航班難解 工會不接受交通部折衷方案

2019-02-10 18:41

顧立雄出招 將約談金控家族

2019-02-11 00:04

疲勞航班認定歧見 工會公布去年會議紀錄

2019-02-10 20:30

小孩壓歲錢怎麼用？ 理財專家教你這一招

2019-02-11 05:58

打臉交通部 華航：旅客因罷工損失採個案認定補償

2019-02-10 19:49

不能只比利率還要選天期 五家美元定存1年期利率逾3.2%

2019-02-10 20:19

確定了！華航罷工賠償 散客最多可領250美金

2019-02-11 11:15

影／華航地勤與支持機師員工 交通部前對罵

2019-02-10 17:14

遠東巨城購物中心春節連假 業績開紅盤

2019-02-10 21:40

雙北高CP值路段在哪 房仲告訴你

2019-02-11 05:49

房地繼承登記 留意四稅事

2019-02-10 22:56

台幣兌美元 恐狹幅盤整

2019-02-11 05:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top