港商嗅到房市觸底？ 4.7億買周杰倫豪宅「和平大苑」

2019-02-11 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



最新實價揭露，藝人周杰倫所住豪宅「和平大苑」，12月賣出36樓戶，總價4.7億，每坪214萬元，總價和單價均僅次於周杰倫的頂樓戶。資料顯示，買方為僑外資昌億投資，代表人為從事黃金等貴金屬交易的港商賴偉霖。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，九合一選後至今二個多月，已傳出三件港人大手筆在台置產，合計金額逾12億元。港人似乎認為台灣房價盤整築底已告一段落，加上選後各地吹起拚經濟風潮，看好後市，積極在台置產。

根據實價資料，位於北市和平東路、金山南路口的和平大苑，12月售出36樓戶，含6車位共272坪，總價4.7億，扣除車位後每坪214萬元，總價、單價均僅次於樓上、周杰倫在2015年以總價6.6億元，每坪225萬元買下的37、38樓頂樓戶。

這也是和平大苑第二筆單價站上200萬元的交易。根據謄本資料，買家登記為昌億投資公司，公司代表人為從事黃金等貴金屬事業的港商賴偉霖，研判是賴偉霖以公司名義在台灣置產。

張旭嵐表示，這幾年國內房市低迷，港人來台購屋熱度跟著下降，不過，去年11月底九合一選舉之後，專賣高檔傢俱的香港富商樂施達（Luxtek）公司，一口氣買下高雄「京城」一樓四間店面，總價達5.84億。今年1月，同樣位於農16的豪宅「華人滙」也傳出港商豪擲1.8億元買下4戶住宅。