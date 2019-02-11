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新竹巨城人潮翻倍 春節連假業績開紅盤

2019-02-11 10:38聯合報 記者張雅婷╱即時報導

Big City遠東巨城購物中心吃、喝、玩、樂一站到位的便利及滿足，成為消費者過年走春團聚首選，遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，今年年節假期長達9天，民眾出門意願高，年初一至初六汽機車進車量提升，加上接駁車及徒步人潮，整體來客數突破32萬人，較去年同期成長達6%，整體業績較去年同期雙位數成長。

Big City位處全台平均每人每月可支配所得及消費支出前三名的大新竹區，以全客層為主軸精確掌握消費趨勢。多家主題餐廳推出4到8人團圓餐及年菜外帶服務，尤以中式料理最受青睞，業績成長逾25%；回鄉拜年揪團逛街，4F美食街選擇多最受年輕族群喜愛，7F、8F主題餐廳適合招待返鄉拜年等親朋好友多人組合，觀察過去六天不到中午12點便已出現等待候位用餐的排隊人龍，幾乎全時段座無虛席，初一至初六人潮翻倍。

另外，年終獎金及過年紅包行情也反映在大型家電及高單價3C用品銷售表現，不少民眾選擇在年節期間為家中換新佈置、設備升級，年輕族群則是領完紅包後換機或添購3C配件，搭配新春特價折扣優惠，家電3C整體業績成長超過2成。

而年節期間天氣舒適但早晚溫差大，春裝新品、輕羽絨及薄外套等受消費者青睞，又以美休及流行服飾表現最為亮眼，業績較去年同期成長逾3成；走春踏青搭配運動休閒鞋更舒適，全館鞋類以全台旗艦店型「ABC MART MEGA STAGE」表現最佳，各式品牌款式選擇多樣，拉抬業績成長近4成。

娛樂部份，春節強檔大片不少，有年味十足的本土賀歲電影，也有親子最愛的續集動畫電影，大年初一觀影人次就超過1萬人，8F湯姆熊歡樂世界、奇幻島、大魯閣棒壘球打擊練習場等大店排隊遊玩人潮一波接一波。創藝大樓1F免費入場的翻轉動漫祭在主題福袋4折起推波下，觀展人潮不斷買氣超級旺，年初一人潮即突破2萬人，總計春節連假期間已超過10萬人次。

Big City遠東巨城購物中心吃今年年初一至初六來客數突破32萬人，較去年同期...
Big City遠東巨城購物中心吃今年年初一至初六來客數突破32萬人，較去年同期成長達6%，整體業績較去年同期雙位數成長。圖／Big City遠東巨城購物中心提供
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Big City遠東巨城購物中心吃今年年初一至初六來客數突破32萬人，較去年同期...
Big City遠東巨城購物中心吃今年年初一至初六來客數突破32萬人，較去年同期成長達6%，整體業績較去年同期雙位數成長。圖／Big City遠東巨城購物中心提供
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Big City遠東巨城購物中心吃今年年初一至初六來客數突破32萬人，較去年同期...
Big City遠東巨城購物中心吃今年年初一至初六來客數突破32萬人，較去年同期成長達6%，整體業績較去年同期雙位數成長。圖／Big City遠東巨城購物中心提供
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