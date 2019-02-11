空店稅沒用？ 專家：只有這招才能讓東區房東覺醒

2019-02-11 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



北市東區知名商家不敵高額租金成本負擔，陸續於租約到期退場，引發各界關注。政大教授張金鶚建議開徵空店稅，房產專家李同榮今(11)日表示，空店稅制裁不了房東，因為東區房東口袋深到寧願與錢過不去。

李同榮表示，精華商圈房東有七成以上是原有地主或在地大富豪，他們擁有店面視為金雞母，寧願店面空置一年損失幾百萬也不願調降房租，不只是貪婪房租的問題，而是調降房租對房東而言，如同房價資產縮水。

他表示，房東能夠這麼做，是因為口袋深到寧願與錢過不去，區區幾倍的空店稅，恐怕奈何不了口袋深的房東。只有讓市場機制發揮，讓商圈自然沒落，房東自食惡果才會覺醒，房租調降也是遲早問題。

李同榮說，北市東區商圈會沒落，主要是近年大型百貨與大賣場林立，加上網路消費盛行，吸走了大量傳統商店購買力，以致傳統商店營收大幅縮減，入不敷出，不得不斷尾退場。

另外，東區十年前受商圈東移至信義計劃區，近年受西門商圈復甦影響，高價往信義商圈，低價往西門商圈，消費市場增加，消費需求未同步成長，以致東區淪為只逛少買的尷尬消費市場。