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開工日北東降雨機率增且濕涼 中南部溫差大

雙北高CP值路段在哪 房仲告訴你

2019-02-11 05:49聯合報 記者賴昭穎╱即時報導

民眾領到年終獎金後又該如何運用呢？永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，目前銀行定存利息十分微薄，股票市場風險相對較高，尤其在中美貿易戰的影響下，更是加劇股市的波動。謝志傑指出，根據永慶房屋第一季趨勢前瞻報告調查，因應貿易戰衝擊，有33%的民眾認為房地產是資金避險的首選，遠高於其他的金融商品，顯示不動產所兼具投資與保值的功能仍深受大眾青睞，尤其當前五大銀行房貸利率創9年新低，相對減輕購屋貸款負擔。

觀察台北市高CP值路段，包括中正區、大安區、信義區的平價路段，皆與該行政區均價價差超過20萬元/坪，謝志傑說明，位於中正區的「中華路二段」，平均房價每坪約51.7萬元，與中正區平均房價76.2萬元/坪相比，每坪價差高達24.5萬元，周邊有國中小、南機場夜市、青年公園，生活機能完整，周邊物件多以屋齡40年以上的公寓及35-40年的華廈為主，市容稍嫌老舊。

另外，大安區的平價路段位於「臥龍街」，平均路段房價每坪約62.5萬元，與大安區平均房價84.5萬元相比價差也有22萬元，臥龍街周邊採買機能佳，近捷運麟光站，屬於鬧中取靜的路段，不過由於直面福地且鄰近殯葬相關產業，若不避諱這樣的殯葬概念宅，則不失為一個購屋的另類選項；信義區的「吳興街」平均房價每坪約50萬元，與信義區均價72.2萬元相比，價差22.2萬元，吳興街採買機能便捷，往信義計畫區生活圈也十分方便，不過吳興街巷道較窄，行車出入或有停車需求較需注意。

對於購屋預算有限的民眾，不妨考慮新北市門牌，平價路段只要2至3字頭就能入手，謝志傑表示，超值路段房價與該行政區價差最大的是位在板橋區的「金門街」，金門街平均房價每坪約27.7萬元，與板橋區每坪均價39.4萬元相差11.7萬元，金門街雖位在板橋區，但其實屬於樹林車站生活圈，生活機能無虞，只是要到板橋市中心還需橫跨浮洲橋才能抵達較為不便。

此外，中和區平價路段位在「華新街」，平均房價約28.8萬元，與中和區的平均房價36.3萬元價差8.9萬元，華新街附近有科技大學，周邊商家密集，採買方便，不過與捷運南勢角站路程較遠，有通勤需求的民眾要注意；永和區的高CP值路段坐落在「成功路一段」，該路段平均房價約32.9萬元，與永和區平均房價41.5萬元相比，價差8.6萬元，中正路一段近福和橋，來往台北市中心十分方便，惟周邊採買機能有限，距離主要商圈較遠。

謝志傑表示，有意購屋的民眾可多參考區域的超值路段，從中選擇適合自己的區位及生活圈，若是預算有限，把握買房由小到大、由遠到近的方式，並且根據自身財務能力規畫購屋，不要勉強自己，在區位及物件的選擇上則不要委屈自己，如此才能找到符合自身理想的好屋。

房仲建議，有意購屋的民眾可多參考區域的超值路段，從中選擇適合自己的區位及生活圈。...
房仲建議，有意購屋的民眾可多參考區域的超值路段，從中選擇適合自己的區位及生活圈。本報資料照片
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