旅客賠償採取從寬 華航：沒有打臉交通部

2019-02-11 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



針對罷工延伸的旅客賠償議題，華航表示罷工雖為不可抗力因素，原不在航空公司責任範圍，但華航基於照顧旅客權益，採取從寬認定，華航立場與交通部一致，並沒有所謂「打臉交通部」情事，特此澄清。