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旅客賠償採取從寬 華航：沒有打臉交通部

2019-02-11 00:14聯合報 記者侯俐安╱即時報導

針對罷工延伸的旅客賠償議題，華航表示罷工雖為不可抗力因素，原不在航空公司責任範圍，但華航基於照顧旅客權益，採取從寬認定，華航立場與交通部一致，並沒有所謂「打臉交通部」情事，特此澄清。

華航罷工

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