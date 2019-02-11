招攬台商 台中放送福利

2019-02-11 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中報導



許多台商春節返鄉過年，台中市政府抓準時機，昨天舉辦「台商春節聯誼會」，邀請台商到台中投資。上海台商愛鄉返台投資團團長莊震霆表示，正是返鄉時候，否則可能沒機會搶到台灣這波新經濟。

台中市府昨天擺出大陣仗歡迎台商，市長盧秀燕說，自上任以來，許多台商紛紛向她接洽，希望能回台中投資；對於台商的需求，市府會做整體服務，讓台商知道這些投資的能量及資源。

莊震霆率四十多位台商與會。他表示，上海投資環境已不若以往，很多地方包括上海都在驅趕台商，台商們歸心似箭，現在是回來的時候，才來得及趕上台灣這波新經濟；這次上海投資團來台中，希望能拋磚引玉，帶領所有台商回台中拚經濟。他並當場宣布將先在台中投資一億元，鼓勵年輕人發展文創產業。

莊震霆表示，台中有舉辦大型活動的好條件，建議可在舊市區設立「陸客特區」，若每天有三千陸客住宿，每人每天只要花一萬元（二千人民幣），一個月就是九億元；且每開一家旅館可帶動周邊十家小商店生意計算，三十家旅館就帶動三百家商店開門。

北京皇冠企業集團董事長江永雄開發出最新的冷鏈技術，可以協助農漁產品保存，他說要把這個技術放在台中生產，投資自己的家鄉。哈爾濱台商徐正文說，他的「優客工場」是亞洲最大、世界第二的共享辦公室，繼在台北信義區租下約八百坪大空間打造青年創業平台後，也將在台中設立青創基地，將各地人才帶來台中。

兩岸交流委員會副主委洪璽曜說，為了這趟返台行，他打電話給在上海創業成功的前藝人林瑞陽，林認為網路無遠弗屆，不必資本也可創業，十分樂意來台中分享經驗，鼓勵年輕人創業。

台中市府經濟發展局長高禩翔表示，為服務廣大台商，市府在農曆年前於市府「投資台中」官網設立「台商專區」，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施資訊，以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務，台商有任何需求，經發局一定全力協助。