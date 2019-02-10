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人物側寫／今宵離別後 何日再見費玉清

華航第二次勞資協商！明天下午5點在交通部舉行

2019-02-10 22:28聯合報 記者侯俐安╱即時報導

華航明天將進行第二次勞資協商！交通部今天跟桃園機師職業工會敲定，明天下午五點進行第二次協商。交通部表示，若雙方對各項有新的想法，也希望能帶到交通部來面對面討論，而若一項尚無共識，也建議先討論其他項。

工會原要求華航必須提出對案才能談。工會表示，華航每次都不提出對案，都會到現場才看資方「當場開獎」，但次長承諾華航有對案，「沒有對案要不要去談？理論上是不該去，但我們還是會去，因為我們就是弱勢的勞方，即使到今天罷工，還是弱勢。」

不過工會也希望交通部不要「中了華航的毒、被華航洗腦」。

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