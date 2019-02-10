疲勞航班難解 工會不接受交通部折衷方案

2019-02-10 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航機師罷工邁入第60小時，雙方持續在「改善疲勞航班」僵持不下，經過昨天6小時協商，勞方要求飛行時間「7小時以上派3人」，資方堅持「8小時以上3人」，由於華航超過7小時以上航班占華航40％，交通部提出折衷方案，8小時以上全面3人，但6至8小時原則2人，依個案逐案討論哪些特殊航班需要3人，不過工會今天表示無法接受，要求「7小時3人」納入通則。

機師工會理事長李信燕表示，今天稍早內部幹部稍早開過會，工會期待華航能提出對案，也表示出想協商的態度，但至今沒有得到資方的消息。她呼籲，華航先提出對案，將有利接續的談判。

對於交通部提出的折衷版本，李信燕表示，華航超過7小時以上的航班占40％，這代表疲勞航班很高，有40％航班有飛安疑慮，因此在這前提下，工會當然希望增加人力、增加安全。

她進一步指出，華航認為若要符合需求勢必會增加人力成本，這也正好符合工會的第二個訴求，要求副駕駛升訓透明化、保障國籍機師招募與培訓。接下來仍視華航提出的對案，工會沒有預設立場。但工會稍晚也會揭露過去會議內容，強調早已明明白白強調「8小時3人」指的是「飛行執勤時間」，並非只是「飛行時間」。

針對下午有華航員工到交通部表達「反罷工」心聲。李信燕指出，她必須謝謝地勤同仁的辛勞，近日因為工作可能產生過勞，她希望相關單位能注意到這樣的情形。但目前他們看到、聽到的，空服員、地勤、企業工會、華廚、華膳等單位，都是支持罷工行動，若同事不了解罷工議題，也開放時間可到工會溝通。