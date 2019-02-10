這兩名女機師 發動台灣史上首場機師革命

2019-02-10 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



華航機師發動台灣民航史上的罷工，震撼了台灣社會。民眾在電視螢幕上，常看到兩名女性帶領男性為主的工會成員衝鋒陷陣。這兩名巾幗不讓鬚眉、發動這場機師界的溫柔革命，正是機師工會理事長李信燕，以及機師工會常務理事陳蓓蓓。

很多人以為，飛行員是男性的專利，但華航及長榮有眾多女性機師，華航近1,400名機師中，就有100名為女性。有28年資歷的陳蓓蓓，就是女性機師的典範。

陳蓓蓓表示，她五專畢業後先工作一年多，後來進入華航當了三年的空姐，1991年考上機師，展開她28年翱翔天際的生涯。

赴美受訓歸國後，陳蓓蓓先駕駛空中巴士A300B4型，當時是電腦不普及的年代，駕駛艙位除了正副駕駛，還有一名飛航工程師。

後來她改駕駛波音747-200，現在為747-400的機師。波音747素有「空中皇后」美譽，由女性駕駛員來駕駛，更獨具意義。

陳蓓蓓笑說，她會在鏡頭前拋頭露面，只是因為其他會員害羞，不好意思在鏡頭前發言，「我臉皮厚，就被大家推上前線了！」

李信燕資歷沒有陳蓓蓓深，但她擔任理事長的心路歷程，卻非常令人動容。

淡江航太系畢業的李信燕，在進入長榮航空擔任機師前，當了六年的遠東航空地勤，後來接觸到飛行員後，點燃她飛向雲霄的熱忱，2007年考上長榮航空培訓員，一直到現在。

機師工會會員原本只有華航機師，2016年梅姬颱風來襲，長榮航空堅持在颱風天起飛，受到輿論責難，也讓長榮機師認為應該站出來組織工會，捍衛自身勞動權益，機師工會長榮分會因此成立，李信燕就是第一批會員。

她回憶，會加入工會純粹是有人找她幫忙，她也認為這是對的事，自此踏入爭取勞權這條路，而非懷抱什麼偉大理想。

去年5月機師工會改選理事長，李信燕身為機師工會四名常務理師之一，另外三名皆為華航機師，由於上一名理事長為華航機師，因此本屆就由長榮機師擔任，就這樣，李信燕成為機師工會首任長榮機師的理事長。

不過，李信燕一開始並不敢讓家人知道她擔任工會理事長，特別是父母，直到去年8月機師工會投票通過取得罷工權後，在召開記者會前一晚，李信燕才鼓起用氣跟父母說，她現在是機師工會理事長，「而且明天就要開記者會」。

父母聽到後大吃一驚，質問她為何不好好工作、沒事加入什麼工會？機師是高薪穩定的工作，萬一影響職涯怎麼辦？李信燕母親反彈最激烈，甚至一怒之下離家出走，還威脅不辭去理事長「我就不回家！」

因為父母的不諒解，李信燕也曾萌生不做了的想法，但一想到既然已接下這個職務，也帶領機師會員出面捍衛權益，若中途離開，反而更對不起一起打拼的夥伴，於是打消念頭，繼續為機師勞權奮鬥。

後來李信燕母親返回家中，她苦口婆心向母親解釋，她為什麼要加入工會？在工會做了什麼？

直到最近，機師工會發動罷工，母親突然跟李信燕說：「如果需要有人幫你舉牌子，我可以站出來幫妳舉」。講到這，李信燕再也忍不住淚水。因為一路走來，母親從反對最強烈的人，成為最支持她的後盾，「她今天打來還問我吃飯了沒？不要餓肚子了，還不斷提醒我要小心安全」，愛女之情溢於言表。