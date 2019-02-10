工會控機師休假出國被取消員工票 勞部：需釐清原因

2019-02-10 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



華航機師2月8日啟動罷工，昨天歷經6個多小時的勞資談判，晚間宣告破局，雙方未取得共識。桃園機師工會理事長李信燕今天出面說明時指出，有部分飛行員利用自假出國，卻遭公司單方面停止員工票權利，影響返台行程。對此，勞動部表示，若員工未參加罷工行動，權益不該受影響，需進一步釐清原因。

華航機師選在春節期間罷工，影響數十航班，數千名旅客受影響。除交通部協調勞資雙方展開協商外，勞動部也成立應變小組，由勞動部長許銘春指派政務次長劉士豪擔任因應小組副召集人。

機師工會上午召開記者會表示，工會最近接獲反映，有約50名機師休假出國旅遊，但在沒接到公司電話的情況下，就被停止員工票的權益，航班也客滿，根本回不來。

李信燕質疑，華航為何能單方停止員工福利，罷工期間未報到的員工，難道都要被視為參與罷工，停止其相關的權利及義務嗎？