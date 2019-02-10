開工小確幸！小七全品項第二杯半價、全家美式買一送一

2019-02-10 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



明天就要開工，超商雙雄祭出咖啡優惠，要幫上班族加油打氣，7-ELEVEN表示，將於2月11日起至2月26日止，連續16天推出CITY CAFE全品項第二杯半價，再搭配最新「CITY CAFE開工杯」，以「Work Hard？Take it easy:)」為設計理念，希望傳遞用一種更好的姿態繼續迎接新工作及挑戰。

全家也表示，將於2月11日開工日推出商品預售大杯熱美式買一送一、買二送二、買三送三優惠，民眾可依自身需求選擇，不論是自己寄杯飲用，或是購買轉贈給同事、好友皆便利。

7-ELEVEN表示，除了CITY CAFE，7-ELEVEN購物網站ibon mart自2月13日起至2月26日將推出「BACK TO OFFICE開工慶買1送1up!」，今年不只開工提神商品買一送一，更首次加入小家電、美容保養、零食、餐廚等，總計超過上百款品項，較去年增加二成。

其中像是掌廚可樂膳的「316不鏽鋼超真空彈跳保溫杯390ml」（原價699元），平均一個350元；還有松木的「美味鍋」（原價990元）加上「快煮壺」（原價990元）只要990元；另外針對上班族推出「美麗日記花萃/黑面膜系列」（原價299元），全站並祭出單筆訂單消費滿1,100元就送168元折價券，以及2月13日至2月15日消費滿1,000元送限量現萃茶熱四季春青茶優惠，預估帶動業績較去年成長三成。

全家也表示，今年春節天氣晴朗，走春出遊人潮多，對比去年春節整體成長約一成，鮮食為帶動主因，其中現煮咖啡成長達四成，果腹即食的飯糰、夯番薯、麵類等主食亦有大幅成長，均受惠春節帶動的商機。此外，因今年農曆年假長達九天，國內旅遊人數增加，帶動南部業績成長最亮眼，對比去年成長超過一成。