親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

店家如再哄抬物價 韓國瑜：市府列不推荐名單

台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

開工小確幸！小七全品項第二杯半價、全家美式買一送一

2019-02-10 12:29經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

明天就要開工，超商雙雄祭出咖啡優惠，要幫上班族加油打氣，7-ELEVEN表示，將於2月11日起至2月26日止，連續16天推出CITY CAFE全品項第二杯半價，再搭配最新「CITY CAFE開工杯」，以「Work Hard？Take it easy:)」為設計理念，希望傳遞用一種更好的姿態繼續迎接新工作及挑戰。

全家也表示，將於2月11日開工日推出商品預售大杯熱美式買一送一、買二送二、買三送三優惠，民眾可依自身需求選擇，不論是自己寄杯飲用，或是購買轉贈給同事、好友皆便利。

7-ELEVEN表示，除了CITY CAFE，7-ELEVEN購物網站ibon mart自2月13日起至2月26日將推出「BACK TO OFFICE開工慶買1送1up!」，今年不只開工提神商品買一送一，更首次加入小家電、美容保養、零食、餐廚等，總計超過上百款品項，較去年增加二成。

其中像是掌廚可樂膳的「316不鏽鋼超真空彈跳保溫杯390ml」（原價699元），平均一個350元；還有松木的「美味鍋」（原價990元）加上「快煮壺」（原價990元）只要990元；另外針對上班族推出「美麗日記花萃/黑面膜系列」（原價299元），全站並祭出單筆訂單消費滿1,100元就送168元折價券，以及2月13日至2月15日消費滿1,000元送限量現萃茶熱四季春青茶優惠，預估帶動業績較去年成長三成。

全家也表示，今年春節天氣晴朗，走春出遊人潮多，對比去年春節整體成長約一成，鮮食為帶動主因，其中現煮咖啡成長達四成，果腹即食的飯糰、夯番薯、麵類等主食亦有大幅成長，均受惠春節帶動的商機。此外，因今年農曆年假長達九天，國內旅遊人數增加，帶動南部業績成長最亮眼，對比去年成長超過一成。

全家表示，連假期間飲食豐盛，不少消費者在年後會選擇高纖、低熱量的輕食減輕罪惡感，同時搭配運動健身甩肉。根據內部過往銷售數據顯示，年後沙拉、夯蕃薯、水果等輕食銷量會較年前成長約二成，因此推出全家會員輕食任選2件88折優惠，其中像高纖維的夯蕃薯、水果，或是低熱量的握沙拉、雞胸肉，皆是年後營養均衡的好選擇。

7-ELEVEN將於2月11日起至2月26日止，連續16天推出CITY CAFE...
7-ELEVEN將於2月11日起至2月26日止，連續16天推出CITY CAFE全品項第二杯半價，再搭配最新「CITY CAFE開工杯」幫上班族加油打氣。照片／7-ELEVEN提供
分享

全家春節
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

華航罷工 林佳龍：交通部門開著 隨時可再與勞方談

2019-02-10 12:31

桃機打造友善機場 提高服務品質

2019-02-10 00:57

桃機建設第三航廈 衝高旅客人數

2019-02-10 00:57

桃機報喜 客運量衝上新高

2019-02-10 00:57

高齡社會來臨 服務機器人走紅

2019-02-09 23:17

循環經濟當道 生質塑膠潛力大

2019-02-09 23:17

區塊鏈崛起 跨聯盟找商機

2019-02-09 23:17

致勝心法／投資後加速器 建立生態系

2019-02-09 23:16

AsiaYo重視客戶體驗 讓感覺數據化

2019-02-09 23:16

鄭兆剛看創新 法規是絆腳石

2019-02-09 23:16

AsiaYo 民宿平台 攻略亞洲

2019-02-09 23:16

我和帛琉攜手 比利時旅展共推旅遊亮點

2019-02-09 13:06

財神爺逛花博！中市彩券行連 兩天刮出100萬獎金

2019-02-08 15:06

華航機師罷工五訴求 機師工會籲交通部出面解決

2019-02-08 09:09

益品書屋快閃音樂會飄散歡樂年味

2019-02-07 16:44

推案潮是逃命波？賴正鎰：是不推不行

2019-02-07 11:31

「韓流」掀起經濟熱潮！打造寧夏美食 林定國的夜市哲學

2019-02-07 08:16

百萬級櫃哥／家電達人 李啟明打體驗牌

2019-02-07 03:48

百萬級櫃姐／甜美店長 張婷琪精準行銷

2019-02-07 03:46

匯豐汽車許毓隆教密技 子弟兵年賺百萬元

2019-02-07 03:45

車界超業 鄭有宏三天賣一輛車

2019-02-07 03:44

內湖房市地雷區 這條街屋主轉手全賠售

2019-02-06 11:23

12生肖房產運勢肖虎最佳 這兩個生肖最好不要碰

2019-02-05 11:09

鍋爐守護者 堅守崗位半世紀

2019-02-05 09:47

命理看房市 豬年終於等到運勢好轉…卻碰到這種情況

2019-02-05 09:38

打造新景點 主題式渡假村型飯店興起

2019-02-04 13:07

入住日月潭雲品 BMW X3爽開八小時

2019-02-03 21:42

「初樂直播」尾牙宴 2019慈善列車啟動

2019-02-03 20:13

韓流熱 高雄市房市看漲

2019-02-03 13:34

廖曉喬脫單 40億千金和月薪6萬上班族祕戀完婚

2019-02-03 10:38

跨國網購 進口零食最討喜

2019-02-03 01:29

對岸新法令 要掃除代購業

2019-02-03 01:29

陸跨境電商火 台商新藍海

2019-02-03 01:29

名人私房書／張忠謀 「注定一戰」看美中之爭

2019-02-03 00:45

名人私房書／蔡明介 沉浸在「AI新世界」

2019-02-03 00:44

名人私房書／童子賢 「短篇小說」尋歷史

2019-02-03 00:43

名人私房書／劉文雄 「航向藍海」新思維

2019-02-03 00:42

名人私房書／龐文真 翻電子書找「起源」

2019-02-03 00:40

在地心產業／進益摃丸國際化 年營收逾3千萬

2019-02-02 23:36
看更多

熱門文章

三成機師不飛了！ 華航如何維持九成運能？

2019-02-09 14:22

蔡總統2字回華航機師罷工 洪孟楷轟政府也會放年假

2019-02-09 20:12

華航進用大量外國機師 跟空服員罷工成功有關?

2019-02-09 23:02

更新／華航已有逾500位機師響應罷工 今取消增至22航班

2019-02-10 11:18

新聞分析／罷工落幕後 何煖軒去留將成焦點

2019-02-09 19:31

何煖軒、林佳龍硬碰硬 機師罷工變拔「何」比賽？

2019-02-10 09:33

華航罷工勞資協商六小時 疑似破局

2019-02-09 21:23

機師罷工持續 華航10日取消16個班次

2019-02-09 17:30

華航罷工後…機組員對抗資方 還得忍受漫漫訴訟路

2019-02-09 13:41

影／華航機師罷工 何煖軒：華航機師飛行時數最優厚

2019-02-09 12:41

飛航時間堅持7小時遭拒 華航機師工會：已是卑微請求

2019-02-09 21:57

廣州面板廠傳延後裝機 鴻海：未投資

2019-02-09 17:49

勞資協商無交集 華航機師罷工繼續

2019-02-09 21:43

華航罷工風波 學者：政府與勞、資三方皆輸

2019-02-09 18:27

華航機師罷工為了飛安？精神科醫師狠打臉工會

2019-02-10 09:01

影／華航正進行勞資協商 機師工會十大問題先釋疑

2019-02-09 15:43

近五百機師罷工還能維持九成運量？華航不敢保證

2019-02-09 22:02

華航機師罷工 藍委籲鄭文燦出面救援

2019-02-09 16:48

機師罷工延燒 華航明取消航班增至16班

2019-02-09 18:52

網傳油價將飆漲？中油呼籲以官網正式公布為準

2019-02-09 18:26

華航機師罷工擴大 交通部上午要求華航提新應變計畫

2019-02-10 08:20

華航：協商已提出業界最優方案 充分釋出善意

2019-02-10 00:01

華航勞資談判進度牛步！6小時了還在談第一訴求

2019-02-09 20:59

學者看5大訴求：改善疲勞航班 才是關鍵

2019-02-10 00:23

國泰、華航記不清楚 她到機場才知班機取消怒罵髒話

2019-02-10 08:26

影／華航勞資協商破局 機師工會理事長跑給媒體追

2019-02-09 22:41

火線人物／鄭文燦發言有分量 桃園幫掌握航空界

2019-02-09 23:55

華航釋善意：罷工機師僱傭關係依法持續存續

2019-02-09 17:11

華航機師罷工 林佳龍首度致電何煖軒

2019-02-09 14:42

鄭文燦：何煖軒若聽我的 就沒這次罷工

2019-02-09 23:53

折疊手機元年 群雄喊衝

2019-02-09 23:48

華航機師罷工 勞部：雇主不得解僱、減薪等不當對待

2019-02-09 22:46

380華航機師加入罷工 交部：不能協商完公司就垮了

2019-02-09 13:28

關鍵400在即 華航機師檢定證已募380張

2019-02-09 13:22

看華航機師罷工 全國總工會理事長陳杰籲華航增聘人力

2019-02-09 19:43

空服員罷工曾力挺…蔡、蘇此時沉默另有隱情？

2019-02-09 23:59

華航協商破局 高雄機場10日影響兩航班286人

2019-02-10 00:27

勞資角力6小時破局 華航機師繼續罷工

2019-02-09 23:51

華航機師罷工影響民生 學者：官方明顯失職

2019-02-10 07:53

歐洲交通罷工國民不會大驚小怪？顏擇雅：類比不恰當

2019-02-09 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top