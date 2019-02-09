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飛航時間堅持7小時遭拒 華航機師工會：已是卑微請求

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華航進用大量外國機師 跟空服員罷工成功有關?

2019-02-09 23:02聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

華航機師公會以罷工為手段，向華航提出五大訴求。長榮大學航運管理學系教授黃泰林認為，這五項除了第一項「改善疲勞航班」與飛安的公眾利益有關，其餘四項都屬公司治理方針和員工權益，交通部較難介入，外人也不好置喙。

機師工會要求華航改善疲勞航班， 八小時長程航班改三人派遣、十二小時以上改四人派遣。黃泰林認為，此一標準長榮航空已做到，華航人力比長榮更充裕，做到並不難。淡江大學運輸管理系教授張勝雄也認為，五大訴求中，僅此一訴求可贏得社會大眾的關心與認同、具罷工的合理性，其他四項訴求「都不是關鍵」。

針對第二項訴求「副駕駛升訓透明化，保障國籍機師工作權」，高雄餐旅大學航空運管系副教授王穎駿指出，近兩年華航大量聘用外籍機師，業界揣測，這跟二○一六年華航空服員罷工成功有關。華航擔心機師效法，寧可聘用簽短約、與工會關係疏遠的外籍機師，減少機師罷工的機會。但從長遠的人力規劃來看，外籍機師沒有向心力、容易跳槽，華航無法培養人才與員工穩定性，不利於企業的長期經營。

張勝雄則認為，「副駕駛升訓透明化」是職場合理的機制，但華航是國際企業，要求一個國際企業「保障本國機師工作權」並不合理。

至於第三項訴求「禁止對工會幹部施壓、脅迫、秋後算帳，與工會達成協議之權益項目由會員專屬」，黃泰林表示，三年前的華航空服員罷工事件，不少空服員遭秋後算帳，應是機師工會提出此一訴求的原因，但很難具體落實。

至於第四項「撤換破壞勞資關係之不稱職主管」、第五項「比照長榮航空保證第十三個月全薪，納入團協，會員限定」，三位學者皆表示「不予置評」。

華航機師罷工進入第二天，高雄小港機場上午還是有多架華航班機正常起降。記者劉學聖／...
華航機師罷工進入第二天，高雄小港機場上午還是有多架華航班機正常起降。記者劉學聖／攝影
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