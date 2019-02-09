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飛航時間堅持7小時遭拒 華航機師工會：已是卑微請求

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影／華航勞資爭議 交通部希望明天就可再協商

2019-02-09 22:51經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華航勞資雙方今天於交通部進行六個多小時面對面協商後，雖然沒有達成是，但雙方同意帶回後討論再議，交通部政務次長王國材表示，雖然雙方還有一些不同意見，但至少有一點進展，我們希望雙方帶回去研究後，明天就可盡快再坐下來協商。

王國材指出，畢竟運輸業要顧及公共利益和民眾權益，而且華航是上市公司，也需顧及能夠永續經營，增加太多成本將造成營運困難，因此，希望勞資協商可站在公司永續經營上，再來考量勞資的立場。

對於三位機師派遣的議題遲遲無法達成共識，王國材認為，雙方都有提出具體的意見，但華航說他們亞洲有很多航線，飛航時間是七個小時又40分鐘，若增加機師，恐怕會增加非常多的營運成本，因此，折衷後由雙方帶回研究，再行討論，而我是希望八小時以下航班，一條一條拿出來檢視，不要所有航班都是一樣的。

至於工會持續罷工，將影響更多旅客行的便利，王國材說，華航向他表示，這幾天有所準備，會請友航增班或加大機型，應該不會有太大問題。

桃園市長鄭文燦說，若華航董事長何煖軒聽他的，就不會發生罷工，對此，交通部長林佳龍說，我們兩人所見略同，華航是勞資協商的一方，也肩負營運形象角色，交通部希望能更有效解決勞資爭議，現走向正向的方向，希望加快腳步，盡快協商。

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華航王國材
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