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機師罷工林佳龍撇派系說：華航應為協商破局檢討

2019-02-09 13:39聯合報 記者雷光涵╱即時報導

外傳這次華航機師工會罷工是交通部「叫不動」華航董事長何煖軒，因為何煖軒只聽桃園市長鄭文燦的意見。交通部長林佳龍今天下午在臉書發文澄清，政府不分地方中央從年前就開始研商，可惜勞資雙方溝通屢生枝節，罷工還是上演，派系鬥爭的揣測，是對他與鄭文燦從野百合學運迄今數十年來的深厚交情太不瞭解。

林佳龍強調，沒有派系權鬥，只有通力合作。他和鄭文燦不僅沒有外界揣測的派系鬥爭問題，從過去台中桃園城市治理的交流，到這次華航罷工事件的處置，一直以來也都密切合作。他們都認為，既然長榮可以達成共識，華航也應該為了維護公司形象及旅客權益，盡力去達成；如今導致罷工，華航的管理階層應該為協商的破局有所檢討。

林佳龍臉書全文：

沒有派系權鬥，只有通力合作。

這次華航機師罷工事件，政府不分地方中央，從年前就開始密切研商及因應。很可惜勞資雙方溝通屢生枝節，罷工還是上演了。

在各界全力想方設法保障旅客權益、維護春節疏運之際，卻傳出了派系鬥爭的揣測。這些風聲或傳言，實在是對我與鄭文燦市長從野百合學運迄今數十年來的深厚交情太不瞭解（以下省略5000字）。

為避免這些風聲持續干擾罷工事件的處置，因此還是特別向大家報告：佳龍和文燦不僅沒有外界揣測的派系鬥爭問題，從過去台中桃園城市治理的交流，到這次華航罷工事件的處置，一直以來也都密切合作。

我們共同主張，華航高層應傾聽員工心聲，放下情緒妥善處理勞資糾紛；我們也都呼籲工會在表達訴求之際，能以旅客權益為重，與資方重啟協商，才能進一步啟動華航飛安及制度的改革。

佳龍和文燦市長也認為，航空業者的勞資協商，既然長榮可以達成共識，華航也應該為了維護公司形象及旅客權益，盡力去達成；如今導致罷工，華航的管理階層應該為協商的破局有所檢討。

交通部會和勞動部、桃園市政府勞動局共同努力，希望盡快讓罷工事件落幕，讓春節疏運恢復正常，好讓國人安心收假。畢竟，要開學、上班，想必很多朋友心情已經夠差了。

我也呼籲無論是哪個所謂的「派系」，或是哪一個政府部門的同仁，現在該做的事有很多，但不包括未經查證就亂放話，否則只會讓事情更複雜。

好了，還有很多旅客在等，別浪費時間腦補派系鬥爭的劇情了，我們趕緊一起努力！

交通部長林佳龍（右）在臉書強調與桃園市長鄭文燦（左）向來通力合作。圖／擷自林佳龍...
交通部長林佳龍（右）在臉書強調與桃園市長鄭文燦（左）向來通力合作。圖／擷自林佳龍臉書
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華航罷工鄭文燦
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