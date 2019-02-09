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旅行社因罷工損失 觀光局籲華航妥善處理

2019-02-09 07:33聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

華航機師罷工，部分旅客滯留國外，台北市、台中市、高雄市旅行公會昨天傍晚聯合發出聲明，不滿交通部觀光局要求業者負擔滯留國外旅客的食宿及交通費用，不排除串聯全台旅行業陳情抗爭。觀光局今清晨發出新聞稿表示，旅行社可向華航求償損失，呼籲華航妥善處置。

觀光局表示，華航機師罷工航班取消造成旅客滯留國外衍生部分，旅行業公會在訊息上有所誤解，不得向旅客收取滯留費用是依據民法第514之5條第2項明文規定，而非交通部或觀光局要求，且過去已多次與旅行業及消費者保護團體充分討論這項議題。

觀光局表示，旅行團出發後，因華航機師罷工航班取消造成旅客滯留國外，實屬不可歸責旅客及旅行社雙方事由，為保障旅客權益，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第20點，以及國外旅遊定型化契約第26條，均有載明「旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業之事由，致無法依預定之旅程、交通、食宿或遊覽項目等履行時，為維護旅遊團體之安全及利益，旅行業得變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程；其因此所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。旅客不同意前項變更旅程時，得終止契約，並得請求旅行業墊付費用將其送回原出發地，於到達後附加利息償還之」，此次處理方式與過去處理案例均採一致作法，並非僅針對此次罷工而有不同。

觀光局說，此次華航機師罷工事件，感謝各旅行社全力協助安排與因應，讓旅客得以照應。至於在國外所衍生食宿及交通費用，是因華航罷工所導致的損失，可依旅行社與華航間的契約妥適處理，後續亦得透過旅行業公會及品保協會協助旅行業者向華航協商及請求損害賠償，協商過程觀光局會適時提供協助。

觀光局呼籲，華航應針對本次機師罷工事件，對旅客及旅行社損失給予妥適處理。

桃園市機師工會昨宣布罷工，從小港機場出發的華航班機昨天上午有四個航班受影響取消，...
桃園市機師工會昨宣布罷工，從小港機場出發的華航班機昨天上午有四個航班受影響取消，一大早有許多旅客前來排隊等候。 記者劉學聖／攝影
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華航觀光罷工
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