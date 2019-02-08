交通部邀16:00座談 華航總經理出席、機師工會這麼說

2019-02-08 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航機師罷工今晨啟動，交通部長林佳龍等人中午召開記者會，呼籲華航、工會坐下來好好談，不過雙方持續隔空喊話，記者會後機師工會回應，「工會幹部目前仍在討論中，但倘若華航資方與昨天之前的態度一樣，根本沒有針對工會的訴求提出對案的話，工會可能傾向暫不參與協商。」交通部緊接著表示華航已同意由總經理謝世謙代表出席，就等工會回應。但工會仍強調必須看到華航提出具體正面的回應。

交通部表示，交通部長林佳龍已指派政務次長王國材致電邀請、協調華航勞資雙方，今天下午4點到交通部座談，華航已回應將由華航總經理謝世謙代表出席，並將實質回應工會訴求；目前尚待工會回應，只要工會願意，即可展開座談。

桃園機師職業工會常務理事陳蓓蓓表示，現在華航的對應方案都沒有對焦，工會要求華航針對5項訴求提出具體方案，但工會要求撤換不適任主管、如今派出謝世謙代表出席，「這不是換湯不換藥嗎？」回去談判還是要面對同一批人。