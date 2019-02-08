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華航機師為何罷工？第一線吐露「疲勞航班」心酸

2019-02-08 13:06聯合報 記者侯俐安╱即時報導

報系照片
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針對華航機師工會今天清晨6時啟動罷工，五大訴求中最關鍵的就是「改善疲勞航班」，機師工會主張增派長程人力，航程超過8小時派遣3名駕駛員、超過12小時派遣4名駕駛員，解決機師過勞問題；華航則強調，目前的機師派遣，包括航程超過13.5小時，就派4名機師執勤，不僅合乎法令、更優於法令，絕無過勞疑慮。

根據航空器飛航作業管理規則（AOR）第38條規範，2人一組的標準飛航組員國際航線可連續執勤14小時，3人一組可一次可連續執勤18小時，雙飛航組員（4人一組）則可連續執勤24小時。

機師工會常務理事陳蓓蓓說，AOR是「最低標準」，但有些飛行員要調時差、或紅眼航班，工會才會訴求改善疲勞航班，其他國家航空公司也有類似做法，例如全日貨機航空8小時以上一定是3人、晚上10點到清晨6點是1.5倍薪資，韓亞航是長航段4人。

此外，工會也提出第一線機師對於疲勞航班的心聲，一名機師指出，833曼谷來回航班，是惡名昭彰的疲勞航班，凌晨5點要到公司，當日來回工時超過連續10小時，這個航班空服員可以在飛行中輪休，但飛行員只有2位派遣，必須保持連續10小時專注力。

該名機師說，記得有一次早上6點開始到半夜的待命，前一天晚上接近11時接到電話，說要抓飛隔日833，因為公司規定抓飛不能拒絕，所以馬上答應，結果掛電話才體認到，只能再睡不到5小時就要去上班，當天前艙兩個人都是半夜被抓飛、都睡不到5小時，公司規定待命又不能拒絕，否則會受到懲處，反映給公司組員派遣部，只得到「一切合法」的回應。

根據本報取得另一名機師的文字，也道盡機師心酸。

●以下是該名副駕駛說明：

身為公司裡的副駕駛，這兩年在公司感覺自己責任日益繁重了！

目前公司招募外籍機長的數量之多，國籍分佈之廣，前所未見。導致現在各機隊的巡航正駕駛要升訓都面臨沒有位置的窘境，我們先反省自己，是技術還是學識不夠好嗎？

可我們是公司系統下嚴格訓練出來的飛行員啊，進公司一年的APQ學科+模擬機，機種的口試及一連串的模擬機，辛辛苦苦完訓才取得的三條槓，應該算是紮實的訓練吧，所以似乎不是這些原因。

舉幾個例子來說，印度裔的機長問我什麼是ETOPS？為什麼需要飛ETOPS？他的口氣並不是在考我，而是真的不懂........我翻書解釋完他才了解

還有一次遇到一個年紀輕輕白人機長在接車上很大聲的跟手機另一頭的朋友說，快來考華航，我從來沒遇過這麼容易考進來的公司，以為大家都聽不懂英文嗎？我很傻眼

還遇過對女性性別歧視的，對空服員頤指氣使；最近甚至還出了帽子小偷........種種亂象就是我們公司招進來的外籍機師素質，所以我說肩頭上的責任越來越重了

有了這些雜牌軍老外，我們不只是公司飛安的守門員，還要因為他們而卡住無法升訓，實在不公平

感謝工會教官注意到這件事而列入議程，希望公司能多照顧本國籍的小小FO，讓我們看得到希望！

工會提出第一線機師對於疲勞航班的心聲。圖／桃園市機師職業工會提供。
工會提出第一線機師對於疲勞航班的心聲。圖／桃園市機師職業工會提供。
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