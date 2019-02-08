華航機師罷工五訴求 機師工會籲交通部出面解決

2019-02-08 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航機師清晨6時罷工，桃園市機師職業工會提出5項訴求，並呼籲交通部盡速出面解決爭議，盡快敦促華航回應工會訴求，「才能越快讓罷工行動落幕」。

工會說罷工主要5大訴求包括，一、改善疲勞航班，要求長程航班8小時以上3人派遣，12小時以上4人派遣；二為副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權。三是禁止對工會會員（幹部）施壓、脅迫、秋後算帳，與工會達成協議之權益項目由會員專屬。