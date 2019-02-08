華航機師罷工五訴求 機師工會籲交通部出面解決

相關新聞
益品書屋快閃音樂會飄散歡樂年味2019-02-07 16:44
推案潮是逃命波？賴正鎰：是不推不行2019-02-07 11:31
「韓流」掀起經濟熱潮！打造寧夏美食 林定國的夜市哲學2019-02-07 08:16
百萬級櫃哥／家電達人 李啟明打體驗牌2019-02-07 03:48
百萬級櫃姐／甜美店長 張婷琪精準行銷2019-02-07 03:46
匯豐汽車許毓隆教密技 子弟兵年賺百萬元2019-02-07 03:45
車界超業 鄭有宏三天賣一輛車2019-02-07 03:44
內湖房市地雷區 這條街屋主轉手全賠售2019-02-06 11:23
12生肖房產運勢肖虎最佳 這兩個生肖最好不要碰2019-02-05 11:09
鍋爐守護者 堅守崗位半世紀2019-02-05 09:47
命理看房市 豬年終於等到運勢好轉…卻碰到這種情況2019-02-05 09:38
打造新景點 主題式渡假村型飯店興起2019-02-04 13:07
入住日月潭雲品 BMW X3爽開八小時2019-02-03 21:42
「初樂直播」尾牙宴 2019慈善列車啟動2019-02-03 20:13
韓流熱 高雄市房市看漲2019-02-03 13:34
廖曉喬脫單 40億千金和月薪6萬上班族祕戀完婚2019-02-03 10:38
跨國網購 進口零食最討喜2019-02-03 01:29
對岸新法令 要掃除代購業2019-02-03 01:29
陸跨境電商火 台商新藍海2019-02-03 01:29
名人私房書／張忠謀 「注定一戰」看美中之爭2019-02-03 00:45
名人私房書／蔡明介 沉浸在「AI新世界」2019-02-03 00:44
名人私房書／童子賢 「短篇小說」尋歷史2019-02-03 00:43
名人私房書／劉文雄 「航向藍海」新思維2019-02-03 00:42
名人私房書／龐文真 翻電子書找「起源」2019-02-03 00:40
在地心產業／進益摃丸國際化 年營收逾3千萬2019-02-02 23:36
去年金牛、天蠍愛買房2019-02-02 13:27
燈亮、水流、花開 社區過年好氣氛2019-02-02 13:24
購屋族看新不看舊 屋齡10年內吃香2019-02-02 13:19
換屋增溫 大坪數不再是毒藥2019-02-02 13:17
雄獅 搬離台北東區最強門市2019-02-02 00:12
國產車改款 買氣看旺2019-02-02 00:12
元月車市淡 保時捷逆勢狂賣2019-02-02 00:12
永豐餘金雞 永道將赴陸上市2019-02-01 23:25
跨界高手…蔡維力任永豐餘總座2019-02-01 23:20
金曲串燒小阿妹開唱 永慶房產集團竹苗區尾牙超熱鬧2019-02-01 21:05
中環打造陽明山美食園區 成網紅熱門拍照景點2019-02-01 19:51
韓總發威 高雄房市創近三年單月新高2019-02-01 17:55
選後遞延買盤出籠 1月買賣移轉棟數六都漲起來2019-02-01 17:50
桃園地方法院准許 華映緊急處分聲請2019-02-01 17:23
熱門文章
不斷更新／機師工會啟動罷工 怒批華航「胡說八道」2019-02-08 00:05
與郭台銘再拚第4胎？曾馨瑩一句話要大家死心2019-02-07 13:57
華航機師罷工 一張圖看懂到底在吵什麼？2019-02-08 08:20
華航機師6點罷工 林佳龍指示成立緊急應變中心2019-02-08 00:28
華航取消26航班 成立專區說明罷工問題2019-02-08 05:38
推案潮是逃命波？賴正鎰：是不推不行2019-02-07 11:31
機師罷工升溫！工會：即刻隨時準備發動罷工2019-02-07 16:47
影響上千旅客！華航機師罷工 連四日取消逾33航班一覽2019-02-08 08:06
華航機師罷工…高雄出發4航班受影響 旅客噪動2019-02-08 07:04
影／機師工會怒批華航胡扯「對酒測讓步」 現場一機師疑過勞昏倒2019-02-08 09:23
影／到機場才知華航航班取消 旅客無奈：只好退票取消行程2019-02-08 07:35
觀察站╱春節旅客當罷工籌碼 勞資雙輸2019-02-07 22:42
機師罷工 華航：中午前桃園台中航班正常2019-02-08 06:34
勞資協商瀕臨破局 機師工會宣布「隨時罷工」2019-02-07 16:55
隨時發動機師罷工！工會：華航拒絕改善 迫於無奈2019-02-07 17:12
人生第一次出國竟遇上華航罷工 高雄嬤氣呼呼2019-02-08 08:42
機師罷工 華航取消26個航班2019-02-08 08:00
華航爆料：工會要求對酒駕讓步2019-02-08 07:59
影／機師工會華航分會啟動罷工 松山機場前繳「檢定證」2019-02-08 07:24
華航：拒絕「全盤答應」的零和劇本2019-02-07 22:44
機師工會：華航汙名高收入又愛喝酒鬧事 非事實2019-02-08 09:38
旺宏董事長吳敏求堅持自律 專利戰擁優勢2019-02-07 12:36
華航勞資僵局王國材邀協商 工會：討論中2019-02-07 23:24
遇罷工怎自保？ 保存單據求償2019-02-07 22:47
華航機師突擊罷工 20航班、4,000多名旅客受影響2019-02-08 08:58
空服工會 聲援機師工會罷工2019-02-07 22:49
華航機師工會揚言罷工 桃市府：尊重工會行使權利2019-02-07 18:51
華航機師罷工啟動 五大勞資爭議2019-02-08 08:42
影／華航機師罷工 高雄旅客怒質疑林佳龍承諾破功2019-02-08 08:34
華航機師今起罷工！ 桃機估影響13航班1783人2019-02-08 07:16
林佳龍喊話：華航應提出具體可行方案2019-02-08 07:33
史上頭一遭 華航機師宣布罷工2019-02-08 08:00
華航機師罷工 華航：退票改票免手續費2019-02-08 09:18
華航機師罷工航班異動 桃機往返海口班機恢復2019-02-08 09:18
桃機一航廈華航忙報到 旅客：慶幸順利起飛2019-02-08 08:04
華航機師罷工五訴求 機師工會籲交通部出面解決2019-02-08 09:09
華航機師罷工取消高雄航班 旅客錯愕2019-02-08 08:04
華航機師隨時準備罷工 政院：全力維護消費者權益2019-02-07 20:59
機師工會揚言隨時罷工 交通部協調華航勞資對話2019-02-07 20:59
華航勞資爭端 桃市府：目前未考慮啟動強制仲裁2019-02-07 22:56
留言