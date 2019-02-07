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勞資協商瀕臨破局 機師工會宣布「隨時罷工」

2019-02-07 16:55經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

桃園市機師職業工會宣布，但交通部出面協調，華航仍拒絕接受改善疲勞航班等訴求，工會迫於無奈，即刻起隨時準備發動罷工

機師工會表示，重啟罷工程序後，即便中央與地方主管機關均曾嘗試聯繫華航資方，建議華航公司針對工會訴求提出解決方案，然而，讓人極度遺憾的是，華航公司面對工會要求改善疲勞航班等訴求，直至今（7）日下午兩點，華航資方對桃園市政府勞動局的回覆，竟然仍舊是：

「改善疲勞航班、增加人力派遣，將提高人事成本，嚴重影響公司競爭力。」

機師工會強調了，對於華航資方以所謂「公司競爭力」為藉口，完全無視飛航安全與飛行員長時間空中執勤的過勞現況，抵死拒絕工會要求改善疲勞航班等訴求，工會除了提出最嚴厲的譴責之外，正式宣布：迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工行動。

工會說，向社會大眾與可能受到影響的旅客，表達最深的遺憾與歉意。然而，工會也誠摯懇求社會大眾體諒，工會發起之罷工行動，雖然可能造成一時的不便，然而，倘若台灣社會繼續縱容一個將所謂「公司競爭力」凌駕於飛航安全與疲勞風險的經營團隊，對長遠的旅客安全以及飛行員健康狀態與勞動權益，所可能造成的嚴重風險與負面影響，恐怕將遠遠勝於一時的不便。

華航罷工
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