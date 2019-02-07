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益品書屋快閃音樂會飄散歡樂年味

2019-02-07 16:44經濟日報 記者宋健生╱即時報導

農曆年節是闔家團聚的日子，南來北往人潮都在車站內聚集。為讓往來民眾感受歡樂節慶氛圍，益品書屋特選今（7）日大年初三，在台中烏日高鐵站以快閃音樂會方式，陪大家過個特別的歡樂年。

今天有4位小提琴樂手走出書屋，以10分鐘快閃演奏方式，組合了世界精典名曲「卡農」、「女人香」，與應景的「歡樂中國節」共3首曲目，以合奏的輕快曲風與悠揚旋律，給民眾一場別開生面的音樂盛宴，陪伴大家度過愉快歡樂的新年假期。

現場的民眾也紛紛停下腳步，欣賞這難得的一見的現場演奏。

益品書屋創辦人戴勝益表示，這次表演的年輕樂手們，均為益品書屋館內演奏的小提琴手；此外，書屋的近10位員工也走出書屋，和民眾一起互動。

戴勝益說，益品書屋每天都有現場小提琴演奏，樂手們擁有深厚音樂素養及專業樂團背景，悠揚琴聲讓來書屋的讀者都驚艷不已。

閱讀之外，還有現場小提琴音樂的陪伴，讓閱讀的寧靜氛圍增色不少，來過書屋的人都覺得這是喜愛閱讀者的最佳去處，更直呼真是一生必去的「夢幻書屋」。

益品書屋除精裝圖文書的特色外，處處可見用心。館內6種飲品均不限量取用，有台南聞名的百年老店義豐冬瓜冰沙、香醇滑潤的特選咖啡，還有四種沉穩厚實口感的台灣茗茶，每種飲品都是品牌中的菁華；也因為飲品的注入，讓閱讀更添優雅氛圍。

這次益品書屋特別與高鐵合作，選擇位在交通樞紐的烏日站，也是王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益家鄉的台中，以書屋特色音樂小提琴演奏，除將歡樂年味散布於廣大群眾中，更回饋民眾對益品書屋閱讀的支持與喜愛。

目前，益品書屋有台北、台中兩館，全年除農曆除夕休館一天，其餘均開館提供民眾閱讀。

益品書屋創辦人戴勝益(中)，在台中高鐵站以快閃音樂會的方式，陪大家過個特別的歡樂...
益品書屋創辦人戴勝益(中)，在台中高鐵站以快閃音樂會的方式，陪大家過個特別的歡樂年。記者宋健生/攝影
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益品書屋創辦人戴勝益(中)帶領的4位年輕樂手，均為益品書屋館內演奏的小提琴手。記...
益品書屋創辦人戴勝益(中)帶領的4位年輕樂手，均為益品書屋館內演奏的小提琴手。記者宋健生/攝影
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