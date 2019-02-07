推案潮是逃命波？賴正鎰：是不推不行

2019-02-07 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



北台房市掀推案潮，去年突破1兆，今年預估將進一步放大到1.2兆。有人認為主要是建商怕2020大選影響買氣、選後房市難測，因此趕著推案，先賣先贏，推案潮其實是逃命波。

全國商總理事長賴正鎰表示，政黨輪替已好幾回，選舉對房市影響已降至很低。業者現在狂推案，是因為先前房市差，大家減量經營，但幾年下來，人事管銷成本壓力大幅增加，再不推案已經不行了，加上近來買氣明顯好轉，因此就爆出大量。

他說，過去選舉對房市影響確實很大，這幾年已降到很低，去年底縣市長選舉，也是一直到選前兩周，看屋人潮才明顯減少。現在總統大選話題雖然已經很火熱，但這些年政治風風雨雨，消費者早已習慣，業者也不擔心。

賴正鎰說，現在業者推案大多不會把政治因素列入考慮，成本、買氣才是關鍵。近一年來，消費者價格不會殺那麼厲害，來客量比之前多二、三倍，成交速度也加快，之前來了30組才能成交一組，現在10組就有一組。有人買，業者當然積極推案。