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匯豐汽車許毓隆教密技 子弟兵年賺百萬元

2019-02-07 03:45經濟日報 記者 邱馨儀

匯豐汽車新莊營業所所長許毓隆銷售商用車有一套，每年平均銷售80至90輛，許敏隆已掌握新車銷售的三大關鍵：態度、專業和熱忱。他自豪的說，在經驗傳承之後，跟著他滿三年的銷售人員年薪都有百萬元以上了。

許毓隆2003年來過匯豐賣車後不久離開，後來進了生技公司，幾年間自行創業又去進修轉業，在2010年底回到匯豐汽車，因為歷經不同的行業，再回來匯豐時，除了態度跟眼界與以往不同，心也定下來，覺得這是一個可以長可久的工作。

從2010年迄今九年左右的時間，前四年做的都是銷售工作，四年銷售387輛，換算每年80到90輛之間，許毓隆的成績相當亮眼。

匯豐是中華三菱的經銷體系，商用車是強項，但乘用車也不少，休旅車和商用車甚至租賃車幾乎無所不賣。

相對於2003年初步賣車，再回來時發現新車銷售因為網路市場興起，比以往更難賣。以前銷售面資訊不透明比較好賣，現在客戶上門前就已經掌握報價，而且網路上很多報價存在很多細節容易誤導消費者，有時價格只是幌子，這也是第一線銷售人員的考驗。

許毓隆說，因為提供客戶完整的專業服務，與桃園一家殯葬業建立革命情感，對方已經採購了15輛包括得利卡堅達等商用車，更因為這家業者是龍頭業者還介紹不少同業跟他買車，桃園三峽一帶的殯葬業者幾乎都是他的客戶。

為了隨時提供客戶服務，手機24小時不關機是一定要的，客戶出了事故，一通電話來馬上提供服務。

匯豐新車銷售生技
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