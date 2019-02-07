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車界超業 鄭有宏三天賣一輛車

2019-02-07 03:44經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

鄭有宏
鄭有宏
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國都汽車南松山營業所銷售協理鄭有宏進入國都25年，總共賣了3,137輛車，換算25年來他平均三天賣一輛車，最近鄭有宏才剛剛以銷售冠軍之姿獲得表揚，對此鄭有宏說，他真的喜歡這個工作，已做好要一輩子在國都奮鬥的準備。

鄭有宏退伍之後就進到和泰車的銷售體系國都汽車，去年賣了192輛，前年212輛是有史以來最多的一年，其中又以Altis最多，從早期只有四款車，現在車款眾多，25年來一直維持高度衝勁，每天早上7時40分就來上班，據點大門常常都是鄭有宏開的，有時候客戶會問他怎麼還這麼有熱忱，他除了半開玩笑地說因為比較缺錢，也說因為自己的條件其實並沒有那麼好，這是一個只要自己努力就可以有成果的工作，而且是可以讓自己一生投入的職場。即使已經在國都25年了，衝勁卻是年輕人所不及。

當然車子要賣得好，鄭有宏有自己特殊的優勢，他對聲音特別敏感，也有客戶十年沒聯絡，電話一來他馬上就叫出對方的姓，讓客戶覺得很親切。除了天生的優勢之外，鄭有宏喜歡人際互動，保險到期的續保雖然很簡單，但他也是要打個電話跟客戶說一下，維持不間斷的互動。他說做業務一定要敢開口，即使是第二年，他也會問客戶要不要再買車、要不要換車，要不然就是介紹親友買車，不同的客戶用不同的語言，提供不同的服務，只要客戶滿意都有機會幫忙介紹，也才讓鄭有宏好像有賣不完的車。

在國都賣車，好處是Toyota的車子不用太介紹，客戶都知道，但服務卻更重要。有個客戶已向他買了超過十輛車，除了Toyota、Lexus之外，連賓士、BMW、瑪莎拉蒂也都找他。這些品牌雖然不是國都的產品，但他仍提供「全服務」，幫客戶看車、買車與交車，絕對不讓別的業務人員有機會接觸到客戶。鄭有宏說到這個客戶也感到很開心，一開始是賣出一輛Camry，後來客戶說他老闆也要買車就直接委託他，後來老闆買車都由他處理，甚至連買800多萬元的車子開了700多萬的支票讓他去處理，他說，就像交了一個像林志玲一樣美麗的女朋友，當然不能讓女朋友有再選擇的空間，一定要提供一條龍服務才行。

有時遇到客戶半夜在南部高速公路拋錨，他負責叫拖吊車處理，幫忙代訂和運租車解決隔天的交通需求。甚至客戶願意交出家中鑰匙讓他幫忙機場接送與保養，也曾經有過客戶家族掃墓，車鑰匙反鎖在車內，也找到他幫忙，他說在獲得老闆信任，後面就好做了。

因為長期的累積與人脈的建立，如今鄭有宏早已不用出去掃街，來自客戶的介紹與舊客戶的維持讓鄭有宏忙著賣車交車與服務，24小時手機不關機，讓客戶可以隨時找到他，有時客戶掉了鑰匙，他還可以幫忙處理。

瑪莎拉蒂和泰車
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