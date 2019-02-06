內湖房市地雷區 這條街屋主轉手全賠售

2019-02-06 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



內湖新富街 記者游智文／攝影 分享 facebook 最新實價揭露，北市內湖區新富街又有兩戶賠售，一戶慘賠1,445萬，一戶賠545萬元。扣除特殊交易，累計近三年新富街共有12戶轉售，屋主全部賠錢出場，無一例外。

新富街位於內湖五期重劃區內，這條街近潭美國小、明美公園，街廓整齊，建築新穎，多為中大坪數高級社區，吸引不少名人、投資客買房置產。從實價交易資料來看，顯然都踩到地雷。

根據實價資料，新富街自2016年1月至今，三年來共登錄88筆交易資料，扣除特殊交易，有12間房子轉售，屋主全部賠售，其中有7間集中在2017年，一戶最少賠478萬，最多賠到1,768萬元。

2018年賠售風潮仍未停歇，截至10月共有5戶認賠出，去年9月、10月各有一戶，其中一戶，屋主2014年以8,325萬元買進，6,880萬元賣掉，賠了1,445萬元。另一戶也賠了545萬元。

從資料來看，坪數愈大，總價愈高，賠得愈慘。兩戶賠售金額破千萬的住宅，總價都在8,000萬以上，可說買大賠大。