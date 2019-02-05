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豬年春遊又懶懶…用點小聰明 不必人擠人

命理看房市 豬年終於等到運勢好轉…卻碰到這種情況

2019-02-05 09:38經濟日報 記者游智文╱即時報導

今（5）日是大年初一，豬年正式來到。市場對豬年房市看法紛歧，有人認為止跌回升，也有人認為會進入新一波殺盤。易經風水命理老師蔡上機表示，就紫微斗數來看，豬年房地產運勢有好轉，但碰到國運不佳，回升有限，房市仍在谷底盤整。

蔡上機近期出版「蔡上機2019招財開運天書」，並對2019豬年房地產運勢進行分析。

蔡上機表示，台灣房地產運勢在2016年急轉直下，主宰房地產的田宅宮走到亥，亥乃十二地支之末，為飄蓬之客、天涯海角，房地產進入寒冬。2017年田宅宮走到子宮，逢七殺、文昌化忌，「化忌」又逢「殺」，2017年房市仍然不好。

2018年也不好，田宅宮是沒有主星的空宮，又碰到空亡星，房地產仍深陷谷底。

蔡上機表示，2019豬年房地產運勢已有好轉，田宅宮的星座分別為廉貞、天魁、文曲化科，顯示房地產能量已有提升，然而，房地產好不好要配合國運流年和經濟表現，而2019年的國運流年並不好。

2019年中華民國國運流年和本命宮位置重疊，而且這個位置的星座能量，又是飄蓬之客，浪跡天涯的流年運。從星相看，2019年是中華民國到台灣以來，國力最衰弱的一年，民生經濟將處在相當不好的狀態下。

在此情況下，房地產能量雖然增加了，但缺乏經濟提升主力，回升力道相當有限，預料房市交易量會提升，但整體經濟的低迷，房價仍是不易抬頭，將繼續維持在供過於求的買方市場。

蔡上機表示，從紫微斗數研判，房地產相關調控政策2019年仍不會解除，台灣建商及房地產投資客，仍會處於去庫存狀態，但因民眾經濟能力未能提升，難以順利清倉。還好的是，能熬過今年的台灣建商、房地產投資客，就能活下來。

蔡上機表示，就時事分析，今年有美中貿易戰影響經濟，加上總統大選前哨戰干擾，房市要好不易，仍會在谷底盤整。隨著大選落幕，2020年房市有較大走升氣場，房價才較有機會往上拉升。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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