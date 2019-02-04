除夕夜不休息 華航4點記者會回擊工會

2019-02-04 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



華航機師罷工箭在弦上，今（4）日下午四點將由總經理謝世謙親自回應工會的訴求。

華航勞資雙方關係緊張，昨日小年夜深夜，勞資雙方還互發聲明批評對方，工會揚言拒絕與華航董事長何煖軒等主管高層單獨會談，春節罷工一觸即發。

若工會真的選在除夕夜罷工，將影響華航一半以上飛機出勤，旅客春節疏運也將面臨前所未有的挑戰。