度假村設施多元 輕鬆耍廢、悠閒度假

2019-02-04 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



提供一站式旅宿的度假村，不需費心安排行程，就可從飯店精心設計的活動或是設施中，找出可使假期變得充實而豐富的玩法，輕鬆耍廢、悠閒度假。

瑞穗春天國際觀光酒店園區內的最大亮點就是「金色水樂園」，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，占地2234坪，從室內到室外，冷水到溫泉，除了有露天「活力溫泉區」、自然風呂「黃金溫泉區」，還有天然舒放「按摩水療區」，以及繽紛童趣「兒童戲水區」等，全飯店涵括泡湯、戲水共有108池。瑞穗溫泉為花東縱谷的三大溫泉，由於泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽。

在設施方面，瑞穗春天國際觀光酒店擁有25米7水道的室內游泳池、5公尺高從二樓到一樓的室內旋轉滑水道，此外還有專為兒童設計的「小旅人樂園」、「童趣屋」、「兒童超跑俱樂部」，以及適合大人小孩同歡的「電競室」、「跑跑甩尾車」，以及2間「KTV包廂」。

一樣位於花蓮的秧悅千禧，擁有12,000坪的有機香草農場，園區內有渾然天成「萬年奇石成型太極」及竹林所圍繞的「Tea Gallery」，還有星光點點螢火蟲、蝴蝶飛舞的「親子生態區」。此外，每個房間均設計「有機香草芳療空間」也是一大特色，住客還可享自有農場種植各式有機蔬果、香草鮮採與自養香草雞獨特風味，養生健康美食上桌。