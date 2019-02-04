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狗屎運發威 清完便便開出30萬元彩券

打造新景點 主題式渡假村型飯店興起

2019-02-04 13:07經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

現代人度假休閒講究放鬆，需要花時間安排與規劃的度假，讓已被工作耗盡心力的人大感吃不消，也因此看好趨勢，一站式的主題渡假村型飯店興起。有愈來愈多的大型集團重資蓋起度假村，不僅集結吃、喝、玩、樂，甚至透過大型園區的規劃，以及主題式的吸睛效果，本身即成為地方新景點，是懶人旅行的最佳選擇。

花蓮在今年3月將新增兩家大型度假村，一是天成飯店集團全新打造的歐風城堡溫泉度假小鎮，瑞穗春天國際觀光酒店耗資60億元，座落於花蓮縣瑞穗鄉，占地兩萬坪，主打「南歐莊園」主題度假村，今年1月試營運以來，立刻成為當地新地標。

這是天成飯店集團首次跨足頂級度假飯店市場，直接挑戰全台飯店最高平均房價。瑞穗春天國際觀光酒店預計要在3月中旬正式開幕。天成飯店集團執行長張東豪表示，將擴充花東地區旅遊市場的大餅，首年住房率目標七成，年平均房價目標15,000元，挑戰全台飯店最高平均房價，首年營業額目標8億元，未來年營收上看10億元。

一樣位於花蓮的秧悅千禧，是花蓮第一家國際星級度假酒店，為君達集團與新加坡豐隆集團旗下的千禧國際酒店合作，在花蓮吉安鄉干城村斥資10 億元，打造「香草養生」主題度假村，預計要在3月29日正式開幕。該飯店以綠色建築為概念，融入萬坪有機香草農場，標榜無毒有機栽植香草，高負離子的健康環境最適合度假、放鬆。

宜蘭的綠舞國際觀光飯店是喜歡度假村旅客的另一選擇。該飯店擁有兩萬多坪日式庭園，由國內四維航運斥資22億元投資興建，入住的旅客可以遊園賞花、滑草射箭、湖上踏船，也有抹茶、日式浴衣等體驗，該飯店已在去年3月正式開幕，是台灣難得一見如此大面積的日式主題度假園區。

此外，國內力麒集團標下「烏石漁港北休閒專用區BOT及遊艇泊區OT案」後，積極規劃該區為以海洋休閒為主題的度假村。目前規劃整個園區會有兩間飯店、共約600個房間，園區內有生態體驗區、表演廣場、潛水池、潛水餐廳、各項水上活動（帆船、浮淺）、遊艇中心等。占地約8.7公頃，預計明年第1季開幕。

秧悅千禧打造香草養生主題度假村。（照片提供：秧悅千禧）
秧悅千禧打造香草養生主題度假村。（照片提供：秧悅千禧）
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瑞穗春天國際觀光酒店內的永恆教堂。（照片提供：瑞穗春天國際觀光酒店）
瑞穗春天國際觀光酒店內的永恆教堂。（照片提供：瑞穗春天國際觀光酒店）
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瑞穗春天國際觀光酒店主打「南歐莊園」主題度假村。（照片提供：瑞穗春天國際觀光酒店...
瑞穗春天國際觀光酒店主打「南歐莊園」主題度假村。（照片提供：瑞穗春天國際觀光酒店）
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