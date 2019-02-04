打造新景點 主題式渡假村型飯店興起

2019-02-04 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



現代人度假休閒講究放鬆，需要花時間安排與規劃的度假，讓已被工作耗盡心力的人大感吃不消，也因此看好趨勢，一站式的主題渡假村型飯店興起。有愈來愈多的大型集團重資蓋起度假村，不僅集結吃、喝、玩、樂，甚至透過大型園區的規劃，以及主題式的吸睛效果，本身即成為地方新景點，是懶人旅行的最佳選擇。

花蓮在今年3月將新增兩家大型度假村，一是天成飯店集團全新打造的歐風城堡溫泉度假小鎮，瑞穗春天國際觀光酒店耗資60億元，座落於花蓮縣瑞穗鄉，占地兩萬坪，主打「南歐莊園」主題度假村，今年1月試營運以來，立刻成為當地新地標。

這是天成飯店集團首次跨足頂級度假飯店市場，直接挑戰全台飯店最高平均房價。瑞穗春天國際觀光酒店預計要在3月中旬正式開幕。天成飯店集團執行長張東豪表示，將擴充花東地區旅遊市場的大餅，首年住房率目標七成，年平均房價目標15,000元，挑戰全台飯店最高平均房價，首年營業額目標8億元，未來年營收上看10億元。

一樣位於花蓮的秧悅千禧，是花蓮第一家國際星級度假酒店，為君達集團與新加坡豐隆集團旗下的千禧國際酒店合作，在花蓮吉安鄉干城村斥資10 億元，打造「香草養生」主題度假村，預計要在3月29日正式開幕。該飯店以綠色建築為概念，融入萬坪有機香草農場，標榜無毒有機栽植香草，高負離子的健康環境最適合度假、放鬆。

宜蘭的綠舞國際觀光飯店是喜歡度假村旅客的另一選擇。該飯店擁有兩萬多坪日式庭園，由國內四維航運斥資22億元投資興建，入住的旅客可以遊園賞花、滑草射箭、湖上踏船，也有抹茶、日式浴衣等體驗，該飯店已在去年3月正式開幕，是台灣難得一見如此大面積的日式主題度假園區。