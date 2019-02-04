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過年不打烊 華航勞資小年夜繼續互批

2019-02-04 01:23經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

華航機師罷工箭在弦上，勞資雙方在小年夜的深夜發聲明互批，機師工會聲稱華航董事長何煖軒一直冷處理，華航則反駁，工會是將公司合理的管理與紀律要求視為挑釁，並再度呼籲工會放棄爭議行為，以旅客春節疏運為重。

今（4）日便是除夕，許多民眾從國外返鄉過年，或選擇闔家出遊，但就在此時，華航機師醞釀罷工，恐對春節疏運帶來極大不便。

機師工會在小年夜的深夜11點發聲明，表示工會於2月1日正式宣告重啟罷工行動，至今第三天，這段期間內，交通部、勞動部與桃園市政府均曾與工會接觸，進行了解與表達關切之意，唯獨華航資方，除了不斷向飛行員恐嚇、施壓，散佈錯誤訊息攻擊工會之外，完全沒有善意的接觸。

工會聲稱，華航董事長何煖軒是一直冷處理，直到交通部林佳龍部長要求處理後，才決定於明日自國外返回台灣。工會在3日下午三點，才接獲華航公司的首次聯繫，表示何煖軒4日返國，希望找工會「聊一聊」。

而就在工會幹部將此一訊息傳達給理監事等主要幹部，討論是否在工會發動行動前，再給華航資方與何煖軒一次機會進行會談，工會會員卻陸續回報，收到了華航資方發給全體飛行員的「針對工會聲明」信件。

工會稱，信中不但再一次恐嚇工會會員，詆毀工會依法進行的一切罷工程序，更充斥著對工會的極度敵意與惡劣攻擊。

工會聲明強調，在工會華航分會正式發動罷工行動前，已不存在與何煖軒董事長或華航管理高層有任何單獨會談的空間與可能性。

工會發聲明痛批資方未久，華航也發出聲明回擊，指去年8月在桃園市政府見證下，華航與機師職業工會初步達成協議，雙方簽字同意相關議題協商期間為一年，「我們未曾放棄協商，何煖軒並期盼4日與工會代表見面後懇談，以誠意化解歧見來尋求共識。」

華航強調，雖然工會屢次將公司合理的管理作為與紀律要求視為挑釁，並不斷重申將在春節罷工，仍希望工會能以旅客春節疏運為重，放棄爭議行為。

華航罷工何煖軒
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