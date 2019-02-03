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「初樂直播」尾牙宴 2019慈善列車啟動

2019-02-03 20:13聯合新聞網 台北訊

圖／「初樂直播」提供
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初樂愛樂透 歲未慈善夜

初樂直播在1月31日晚上盛大舉辦尾牙晚宴，今年初樂為平台做出全新的突破，將以致力投入公益為目標，因此在歲末之際，藉由尾牙盛會注入慈善的精神，為2019嶄新啟程！

現場邀請到上百位貴賓冠蓋雲集，直播主們更是穿著紅色主題服裝盛裝出席希望增加尾牙抽獎活動中獎的幸運機率，現場一片濃厚的過年節慶氣氛熱鬧騰騰！

圖／「初樂直播」提供
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初樂直播以列車為意象，將帶領著慈善大使走訪台灣各個公益站點，以最暖心的陪伴作為回饋社會的力量，給予需要幫助的人們實質上的關懷與協助。作為慈善列車車頭，初樂直播從與「麥當勞叔叔之家慈善基金會」合作開始，將各個到訪的公益團體串連起來，並以實際的行動作為號召，希望發揮新媒體正向的渲染力，讓各界和初樂一起以愛響應，地球不再孤單。

由初樂直播董事長Steven與慈善大使們，協同「麥當勞叔叔之家慈善基金會」秘書長蔡金玲、「財團法人流浪動物救援協會」理事長 阮苓琳及今年計畫受贈單位「基督教芥菜種會」社會資源處傳播部督導李美賢一同啟動初樂慈善列車，與現場來賓們一同見證初樂直播致力於公益活動的決心！

初樂直播官網：https://www.truelovelive.com.tw/

圖／「初樂直播」提供
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