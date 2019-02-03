韓流熱 高雄市房市看漲

2019-02-03 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



選後高雄房市備受關注，1月原本適逢農曆春節將到來，民眾看屋、購屋腳步放緩，是房市交易較為冷清的月份，全台交易量較去年12月微減1%，若與去年同期相比成長約2成，顯示選後買氣持續，2019年開紅盤，尤以高雄漲幅最大，達三成以上。

根據永慶房產集團研展中心統計，今年1月與去年1月同期相比，雙北市、新竹縣市與高雄表現相對亮眼，成長幅度都在2成以上，北市增加26%，新北成長21%，桃園增加15%，新竹縣市量增23%，台中與台南分別增加15%與11%，高雄大幅成長32%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，大選後，房市交易量已連2月較選前有1成以上的成長。謝志傑說明，若與去年1月相比，交易量成長約2成，顯示民眾購屋信心確實有回升跡象，房市回歸市場機制，只要買賣雙方價格認知產生共識，交易量就有再放大的機會。

高雄市長韓國瑜當選後，房市漸熱，根據實價登錄資料，像位在海邊路的「國硯」，有亞洲新灣區及輕軌、流行音樂中心的議題，在同戶交易的資料中，9筆轉手交易有7筆都獲利出場，從數十萬元到上千萬元不等，房仲業看好未來獲利空間持續看漲。