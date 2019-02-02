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六星級飯店面試訣竅 高階主管：態度與做足功課

2019-02-02 12:45經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

迎接金豬年，許多廠商準備在年後大舉徵才，也是上班族最佳轉職的時機點！然而在競爭激烈的面試中，該如何脫穎而出呢？勞動力發展署「台灣就業通」訪問多位知名大企業的高階主管，可幫助求職者深入了解產業文化，以及掌握主管看重的人才特質與面試小訣竅，讓面試時更加分！

想在年後轉出職場好運氣嗎？「台灣就業通」整理出多家企業人資主管及高階經理人的面試叮嚀，包含文華東方酒店、台新銀行、泥巴娛樂、國泰商旅等。

其實除了擁有專業技能外，企業也很看重求職者體現的「人格特質」，所以展現你對工作的熱忱、開朗正向的處事態度，是拔得頭籌的重要關鍵。

富麗堂皇的國際豪華酒店連鎖集團–台北文華東方酒店，具備眾多員工福利，員工還可跨國輪調至姊妹飯店，讓許多求職者趨之若鶩，人力資源部總監陳添棣表示，從業人員必須要有認真的從業「態度」作為基礎，知識技能可以再教，但負責的態度，是教不了的！

他舉例，文華東方良好的品牌形象，是由很多細微的服務經年累月堆疊起，「這些事也不是主管教，而是員工會主動去做。」陳添棣分享，當你熱愛這份工作，並認同這個企業，自然會體現出你的專業與熱誠。

除了面試時展現積極正面、樂於服務的態度外，「面試之前要對這個公司有了解，對專案的培育計畫也要有初步認識。」台新銀行人力資源處經理廖純綺分享，在投入這間公司前，不管是上網搜尋或是詢問學長姐，都應該先了解公司整體營運項目與職務內容。

她舉例，許多求職者在面試時展現熱情，但細問後卻發現其對公司產品一無所知。不管是對公司沒有基礎的認識或不了解自身面試動機，這樣都會讓面試官認為求職者不夠積極也不尊重面試公司，建議年輕人要做足事前準備，再來找工作，也才會更清楚自己的方向。

面試求職台新
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