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大樂透頭獎摃龜，明晚獎金上看4億元

2019-02-01 23:26聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

大樂透春節加碼活動今天起跑，最新開獎結果出爐，台彩表示，本期頭獎無人中獎，目前已連摃13期，頭獎獎金3.37億元將累積至下期，下期(2/2開獎)頭獎獎金上看4億元。

至於春節加碼的重頭戲，也就是大樂透加開的春節大紅包獎項，台彩說，本期的9個春節大紅包獎號依大小順序為02、03、05、07、17、28、30、44、47，民眾只要對9個獎號中的任6個，即對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元。

台彩指出，依派彩結果，本期總計24組有人中獎，其中20組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，有3組為2注均分，每組各分得50萬元，另有1組為3注均分，每注各得33萬3333元。

台彩統計，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共29家，當中不乏大獎常客，台北市中正區的「高進發彩券行」自105年起至今年都幸運開出春節大紅包獎項，為第一家連續四年都開出春節大紅包獎項的投注站；桃園市平鎮區的「鴻運投注站」和高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」則都在106至108年連續三年開出春節大紅包獎項，分別累計開出5注和4注。

此外，新竹縣竹東鎮的「一六八商行」自103年起累計開出3次今彩539頭獎，103年也曾開出春節大紅包獎項，今天再度榜上有名，相當幸運；新竹市北區「照達商行」也是經常受到財神爺眷顧的投注站，103年間兩度開出今彩539頭獎，107年開出雙贏彩頭獎，105年和今年也都有開出春節大紅包獎項；台中市西區的「歡喜彩券行」在105年、107年總共開出3次今彩539頭獎，今年則是幸運開出春節大紅包獎項。

台彩表示，大樂透今年春節總共加碼360組100萬元的大紅包，扣除本期開出的24組，還有336組的100萬元大紅包待送出，明天(2/2)開獎的大樂透除了頭獎上看4億元，為今年為止最高頭獎，將繼續加開9個獎號。

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