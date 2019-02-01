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獨／女星工作中倒下送急診 原因竟是她節省過頭

金曲串燒小阿妹開唱 永慶房產集團竹苗區尾牙超熱鬧

2019-02-01 21:05經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

封年關前熱鬧尾牙！永慶房產集團2018年成績亮眼，不僅在19縣市中搶下店數市佔第一，也在竹苗地區一枝獨秀，除新展店店數成長突破2成5，店數市佔直逼5成，其中，在新竹，店數市佔更是早已突破50%關卡。永慶加盟三品牌1月31日更舉辦聯合尾牙，席開120桌，千人齊聚歡慶2018年的傲人成績。

2018年竹苗區的永慶不動產、有巢氏房屋，以及台慶不動產聯賣發威，單店平均聯賣業績較前一年成長超過3成，而業績成長幅度也超過3成，更特地舉辦聯合尾牙。

台慶不動產竹苗區經管會會長馬盈莉表示，加盟三品牌2018年在竹苗區創下亮眼的成績，尾牙當然要一起辦，才能更顯現出我們的氣勢驚人，也更能展現永慶加盟三品牌是竹苗地區影響力最大的品牌。

為了展現竹苗地區的浩大聲勢，今年的尾牙特別邀請到有「小阿妹」稱號的簡語卉，帶來天后張惠妹的熱舞組曲。

尾牙另一個表演高潮，是由搖滾樂團「Angel’s Rock天使搖滾樂團」帶來的組曲。結合現場樂團Live演出與舞蹈的特殊表演方式，音樂曲風多元，從流行、搖滾樂、爵士，甚至是Hip-Hop都能信手拈來的Angel’s Rock，豐富多變的表演贏得現場所有觀眾的一致好評，尖叫聲不斷。

至於尾牙抽獎的部分，永慶不動產竹苗區經管會會長洪秋蘋指出，「今年永慶準備了近600個獎項，得獎率逼近5成，讓同仁們都可以滿載而歸！」而竹苗區尾牙的最大獎則是iPhone XS Max 256G，不少房仲在現場直呼：「好想要，抽到我！」

永慶房產集團2018年尾牙全台從南到北一路熱鬧展開，包含竹苗區尾牙在內，已舉辦9場尾牙，2月1日將回到台北南港展覽館舉辦壓軸場。總計10場尾牙宴席開1,600桌，超過16,000人參與。

永慶加盟三品牌竹苗區尾牙，現場氣氛熱絡。圖/永慶房屋提供
永慶加盟三品牌竹苗區尾牙，現場氣氛熱絡。圖/永慶房屋提供
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