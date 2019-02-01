中環打造陽明山美食園區 成網紅熱門拍照景點

2019-02-01 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



光碟片大廠中環（2323）近來積極布局休閒娛樂產業，中環董事長翁明顯在台北市陽明山近年來持續打造美食餐飲基地「比夢生活園區」（Beaumont Park），除了中式餐廳「康迎鼎」、義法餐酒館「花之最」、日式餐廳「京之最」外，還有才於本月開幕的「比夢烘焙坊」烘焙店，火鍋店「鍋之最」也將2月開幕，由於古房子別有一番風情，成為網紅熱門打卡美食景點。

翁明顯看好美食餐飲產業未來成長動能，加碼打造餐飲業，中環旗下子公司中環娛樂城，在台北市陽明山近年來持續打造美食餐飲基地「比夢生活園區」（Beaumont Park），除了中式餐廳「康迎鼎」、義法餐酒館「花之最」、日式餐廳「京之最」外，才剛於本月開幕的「比夢烘焙坊」蛋糕店，火鍋店「鍋之最」也將2月開幕，下半年再開一家精緻咖啡廳等，屆時比夢生活園區7家店全開，一年營收有機會上看3億元。

其中最特別的是，翁明顯表示，最近剛開幕的「比夢烘焙坊」瞄準學生族群，價格從100元到300元不等，提供下午茶、簡餐。員工平均年齡才35歲不到，任用具有潛力的年輕人要給他們舞台。

至於即將在2月開幕的「鍋之最」，翁明顯說，「鍋之最」提供頂級的和牛火鍋、鱈場蟹火鍋，及各式的新鮮肉品、海鮮鍋物。