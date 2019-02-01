親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師啟罷工
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨／女星工作中倒下送急診 原因竟是她節省過頭

當喜劇之王變成炒冷飯之王：周星馳還值得期待嗎？

中環打造陽明山美食園區 成網紅熱門拍照景點

2019-02-01 19:51經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

光碟片大廠中環（2323）近來積極布局休閒娛樂產業，中環董事長翁明顯在台北市陽明山近年來持續打造美食餐飲基地「比夢生活園區」（Beaumont Park），除了中式餐廳「康迎鼎」、義法餐酒館「花之最」、日式餐廳「京之最」外，還有才於本月開幕的「比夢烘焙坊」烘焙店，火鍋店「鍋之最」也將2月開幕，由於古房子別有一番風情，成為網紅熱門打卡美食景點。

翁明顯看好美食餐飲產業未來成長動能，加碼打造餐飲業，中環旗下子公司中環娛樂城，在台北市陽明山近年來持續打造美食餐飲基地「比夢生活園區」（Beaumont Park），除了中式餐廳「康迎鼎」、義法餐酒館「花之最」、日式餐廳「京之最」外，才剛於本月開幕的「比夢烘焙坊」蛋糕店，火鍋店「鍋之最」也將2月開幕，下半年再開一家精緻咖啡廳等，屆時比夢生活園區7家店全開，一年營收有機會上看3億元。

其中最特別的是，翁明顯表示，最近剛開幕的「比夢烘焙坊」瞄準學生族群，價格從100元到300元不等，提供下午茶、簡餐。員工平均年齡才35歲不到，任用具有潛力的年輕人要給他們舞台。

至於即將在2月開幕的「鍋之最」，翁明顯說，「鍋之最」提供頂級的和牛火鍋、鱈場蟹火鍋，及各式的新鮮肉品、海鮮鍋物。

中環董事長翁明顯。謝艾莉/攝
中環董事長翁明顯。謝艾莉/攝
分享
中環近期在台北市陽明山持續打造美食餐飲基地「比夢生活園區」，最近剛開幕的「比夢烘...
中環近期在台北市陽明山持續打造美食餐飲基地「比夢生活園區」，最近剛開幕的「比夢烘焙坊」聘請年輕的專業烘焙師，吸引不少饕客前來。謝艾莉/攝
分享

餐飲業翁明顯中環
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

金曲串燒小阿妹開唱 永慶房產集團竹苗區尾牙超熱鬧

2019-02-01 21:05

韓總發威 高雄房市創近三年單月新高

2019-02-01 17:55

選後遞延買盤出籠 1月買賣移轉棟數六都漲起來

2019-02-01 17:50

桃園地方法院准許 華映緊急處分聲請

2019-02-01 17:23

拜早年！中鋼老董翁朝棟向中鋼人致謝

2019-02-01 17:14

他怒東區房東太貪婪 租金從18萬漲到27萬

2019-02-01 15:55

永豐餘新總座 蔡維力接任

2019-02-01 15:20

企畫學習大補帖 企畫競爭力講堂開課

2019-02-01 15:15

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 14:56

農林女董座大數據種茶 幫樹打點滴 要把手搖茶紅利留在台灣

2019-02-01 13:51

富發牌老闆直播賣MIT 4小時清空一間店

2019-02-01 13:49

橘子集團衝支付平台會員數 砸錢不手軟

2019-02-01 13:44

LEXUS搶豪華車龍頭以107台飲恨 但總代理仍奪冠

2019-02-01 13:35

華映緊急處分獲准 債權人90天內不得行使債權

2019-02-01 13:15

「國宴雞」董座鄧進得獲神農獎 進軍緬甸開闢新藍海

2019-02-01 12:35

年後迎情人節 網購買氣提前發酵

2019-02-01 12:23

松果看準年終商機 加碼雙活動開跑

2019-02-01 11:50

高雄移轉棟數創新高 建商：中小宅賣到斷貨

2019-02-01 11:06

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

經營心法／品牌經營 綜觀全局

2019-02-01 02:41

中古屋 選後遞延買氣發酵

2019-02-01 01:21

中古屋回暖 量增價修

2019-02-01 01:21

台塑：加速走向人工智慧

2019-02-01 01:02

林文淵「回鍋」台苯 拿下經營權

2019-01-31 23:54

台鋼 變身綜合產業集團

2019-01-31 23:28

影／台塑年終減少 王文淵：本來不該這麼多

2019-01-31 21:17

三陽工業策略長蔡維力 31日離職

2019-01-31 18:25

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

市況冷...多家飯店法拍 等嘸人

2019-01-31 01:18

去年旅館交易金額 腰斬

2019-01-31 01:18

北市飯店房間供給增 恐打價格戰

2019-01-31 01:17

業務最前線／選擇性聆聽 業務員大忌

2019-01-30 23:54

連鎖效應／掌握食材…從泥土到餐桌

2019-01-30 23:54

創新平台／超級馬達 擦亮吊扇王國招牌

2019-01-30 23:54

商店街過年期間 24H到貨專區不打烊

2019-01-30 15:54

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19
看更多

熱門文章

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

2019-02-01 17:39

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

不甩公投 經部拍板「核電不延役不重啟」 2021將缺電

2019-02-01 00:43

他怒東區房東太貪婪 租金從18萬漲到27萬

2019-02-01 15:55

動作要快！銀行換新鈔 今日最後一天

2019-02-01 09:55

中古屋回暖 量增價修

2019-02-01 01:21

六國銀犀利 去年賺逾200億

2019-02-01 02:58

慘！勞退新制去年虧423億元 勞工帳面少了這麼多

2019-02-01 12:13

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

三類資金匯回 不課所得稅

2019-02-01 01:31

公投投假的？蔡政府再次「政治廢核」

2019-01-31 21:49

年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡

2019-02-01 15:58

清大教授：經部以「修法」為藉口拒核電延役

2019-02-01 05:57

影／台塑年終減少 王文淵：本來不該這麼多

2019-01-31 21:17

世界砸72億 買格芯8吋廠

2019-01-31 23:12

冷眼集／「以核養綠」公投過關卻未依結果施政 「民主萬歲」說說而已？

2019-02-01 00:20

華航機師不排除春節罷工 關鍵原因在此

2019-02-01 18:27

核3廠拍板不再延役 恆春鎮長提醒核廢料一併清空

2019-01-31 21:40

中古屋 選後遞延買氣發酵

2019-02-01 01:21

郭台銘證實 鴻海威州案從大量生產轉為研發導向

2019-02-01 16:32

高雄移轉棟數創新高 建商：中小宅賣到斷貨

2019-02-01 11:06

力晶在陸布局順利 產能大增

2019-01-31 23:12

華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間

2019-02-01 11:13

經部：核電不延役、不重啟

2019-02-01 00:29

打造台灣版AI教科書 郭台銘：先印3萬本免費送學校

2019-02-01 15:50

毫無電信背景 台灣大總經理林之晨出線

2019-01-31 23:58

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

廣達旺年會 林百里加碼30萬現金獎10包

2019-01-31 21:53

蔡明忠奇招 林之晨任台灣大總座

2019-02-01 01:02

華映：聲請重整案遭法院駁回將抗告

2019-01-31 23:20

海外資金匯回解釋令 3大重點會計師告訴你

2019-01-31 23:53

英穩達裁員爭議 英業達：符合法規

2019-02-01 09:38

網銀大當機？ 彰銀澄清：過年交易量大 速度較慢

2019-02-01 16:57

勞動基金1月賺1126億元 創歷史新高

2019-02-01 14:27

鴻海承諾威州投資不變 未來18個月具體項目曝光

2019-01-31 23:20

勞動基金去年慘賠726億元 今年1月收益卻創歷史新高

2019-02-01 12:29

櫃買公布新人事案 周惠美接任副總

2019-02-01 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top